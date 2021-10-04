Belediye başkanları, tarım gündemine dair açıklamalarda bulundu

04 Ekim 2021 Pazartesi, 04:00

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, çiftçilerin tarım alanında desteklenmesi yönünde çağrı yaparak “Üreticiyi, çiftçiyi, köylüyü desteklemek zaruri hale geldi. Tarımın önemini Türkiye açısından önemsiyoruz. Biz, CHP olarak başka bir tarım politikasının mümkün olduğunu görüyoruz ve tarıma ciddi bir şekilde el atıyoruz” dedi.

CHP’nin İstanbul’da düzenlediği tarım zirvesine katılan Karalar, Adana’da tarıma yönelik çalışmaları hakkında Cumhuriyet’e açıklamada bulundu.

İktidarın tarım politikasını eleştiren Karalar, “Tarım, ekonomiden payını alan önemli bir sektör. Belki ileride en önemli kaynak gıda ve su olacak. Dolayısıyla bugün baktığımızda Türkiye’de 34 milyon metrekare ekilemeyen tarım alanı var. Türkiye’de tarıma son zamanlarda önem verilmemeye başlandı ama biz CHP olarak tarım alanındaki çalışmalarımız ve girişimlerimizle farkımızı ortaya koyuyoruz” dedi.

KIRSALDAN GÖÇ ARTTI

Tarım alanındaki istihdamda gerileme gördüklerini vurgulayan Zeydan Karalar, “Kırsaldaki insanlar şehre göç etmeye başladı. Şehre gelen insanlar adaptasyon sorunu yaşamaya başladı” diye konuştu.

Çiftçiyi ve üreticiyi destekleyen birçok çalışmaya imza attıklarını anlatan Karalar, “Adanalı üretici artan maliyetlerden, mazot, gübre gibi giderlerden kâr yapamıyor. Bazen ürününü satamıyor. Satsa da doğru dürüst fiyata satamadığı için üretmekten vazgeçiyor. Üretmekten vazgeçmek milli geliri düşürmek demek. Çiftçilere keçiboynuzu, fındık, badem fideleri veriyoruz. Yine üç ilçemizde de lavanta üretiyoruz. Bir ilçemize çilek, bir ilçemizde domates fidesi dağıttık. İklim neye uygunsa ona uygun fide dağıtmaya başlıyoruz. Bizim bu çalışmalarımız köylere geri dönüşler sağladı. Asıl hedefimize yavaş yavaş ilerliyoruz. Ancak bunun bir devlet politikası haline getirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİNİN EMRİNDE

Adana’nın Pozantı ve Saimbeyli ilçelerindeki soğuk hava depolarını kullanılır hale getirdiklerini kaydeden Karalar “İki depomuzu çiftçilerin emrine verdik. Bu sayede kiraz üreticisi ilk kez mutlu oldu. Bu depo sayesinde tüccarın eline düşmedi, ürünü istediği fiyata sattı. Mesela en güzel nar Sarıçam’da üretilir. ASKİ’nin soğuk hava deposu vardı ve atıl durumdaydı. O depoyu da çalışır hale getirdik. Nar ve domates üreticilerine tahsis ettik” dedi.

NARENCİYEYE ÖZEL ÇALIŞMA



“Şimdi de narenciyeye yöneliyoruz. Hedefimiz sağlıklı narenciye fideleri üretmek” diyen Karalar şunları anlattı: “Uzun bir üretim süreci olsun istiyoruz çünkü narenciye konusunda Adana, Türkiye’nin lideri. Türkiye’de narenciyenin yüzde 32’si Adana’dan karşılanıyor. Bu birkaç yıl sonra 40-45’e dayanacak. Narenciye konusunda özel ihtimam göstermemiz lazım. İstihdam ve yerinde kalkınma konusunda Adana’da çalışmalarımız devam edecek.”



ARTVİN BORÇKA BELEDİYE BAŞKANI ERCAN ORHAN:

AMACIMIZ ZEHİRSİZ VE DOĞAL ÜRÜNLER ÜRETMEK

Borçka, fındık ve çay üzerine üretim yapan bir bölge. Artvin’in en çok fındık üreten ilçesiyiz. Amacımız zehirsiz ve doğal ürünler üretmek. Belediye olarak araştırmalar yapıyoruz. Çalışmalarımız da bu yönde.

Ürettiğimiz demir elmalar da var. Bu elmalardan sirke yaparak halkın beğenisine sunmayı hedefliyoruz. Demir elma için ekonomik değer katmamız gerekiyor. Borçka’da yetişen çok farklı armut çeşitleri olduğunu öğrendik ve bunun üzerine de çalışmalara başladık. Ürettiğimiz meyvelerle pekmez de yapıyoruz. Kestane balımızla, fındığımızla, çayımızla, demir elmamızla, likapamızla, doğal ve zehirsiz ürünler üreterek halkın beğenisine sunmak için çalışmalar içindeyiz.

Hem ülkemizin hem de coğrafyamızın kurtuluşunun tarımdan ve üretimden geçtiğinin farkındayız. CHP’li belediyeler olarak tarıma yönelik çalışmalarımızı artırmayı hedefliyoruz.

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANI ÜMİT UYSAL:



GÜNDEM HEP TARIM



Muratpaşamız Antalya’nın en küçük metrekareye sahip ilçesi. Biz dünyada örnekleri olan balkon tarımla üretim yapıyoruz.

Şu an 7 bin 500 balkonumuzda dev saksılarımızda tarım yapılıyor. Tarımsal üretimin önemini vurgulamak için özellikle pandemi döneminde apartman aralarındaki boş parsellere önce mısır ektik ve un yapıp halka dağıttık. Nohut, buğday ekip hasatı paylaştık. Şu an susam ve zencefilimiz var. Kısaca gündemimizde hep tarım var. Ayrıca Muratpaşa’da son beş yıl içinde 21 binin üzerinde turunç fidanı diktik. Fidanlarımızı, kendi tesislerimizde yetiştiriyoruz. Bu yıl ağaçlarımız meyve vermeye başladı. Topladığımız turunçlar üzerinde Antalya Kadın Girişimi Kooperatifiyle birlikte çalışıyor ve Antalya’nın geleneksel lezzetlerinden olan reçelinin yanı sıra sirkesini, ekşisini, şekerlemesini ve hatta kolonya ve sabununu da üretiyoruz.

EDİRNE UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM BECAN:

MANDIRA PROJESİ, SÜT ÜRETİCİLERİNİ RAHATLATACAK

Belediye olarak tarım ve hayvancılık alanında çalışmalara ağırlık veriyoruz. Uzunköprü de ayçiçeği, buğday, çeltik pirinç ve son dönemlerde de kanola üzerine yoğunlaştık.

Tarımın yanında hayvancılığı da çok önemsiyoruz. Belediye olarak süt ürünleri üzerine çalışmalarımızı artırdık. Bir mandıra projesi üzerine çalışıyoruz. Bu mandıra projesi ile Uzunköprü ilçesinde kısıtlı imkânlarla hayvancılıkla uğraşan dezavantajlı halkın gelirini artırarak sosyal ve ekonomik hayata katılmasını sağlamayı hedefliyoruz. İlçemizdeki dezavantajlı 15 süt üreticisinin sütlerini prim sistemi ile alarak daha yüksek gelir elde etmelerini sağlayarak süt üreticilerinin hayvancılığı terk etmesinin önüne geçmeyi ve ilçede yaşayan yoksul halkın desteklenerek göçün azaltılmasını amaçlıyoruz.

İleri tarihlerde üreticiyi desteklemek adına başlattığımız ve şu an bir tane olan mandırayı artırmak istiyoruz.

Bunun yanında dezavantajlı kadın ve işsizlerin istihdam edilmesini de sağlamaya çalışıyoruz.