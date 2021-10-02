Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nde konuşan Tunç Soyer, tarım tekellerine rest çekti

02 Ekim 2021 Cumartesi, 04:00

CHP’nin İstanbul’da düzenlediği “Tarımsal Kalkınma Zirvesi”nde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Başka bir tarım mümkün; İzmir tarımı” başlıklı bir sunum düzenledi. 2013 yılında 16 bin köyün kapatılarak mahalleye dönüştürülmesiyle tarıma büyük bir darbe vurulduğunu belirten Soyer, “Böyle olursa Türkiye tarımı çöker. Köyleri mahalleye çeviren yasanın çıktığı günden bu yana, 9 yılda, Türkiye tarımı toplumun hiçbir kesiminin inkâr edemeyeceği bir düzeyde zarar gördü, örselendi, küçüldü. Bereket yerine, kuraklık ve yoksulluk biçmeye başladık” ifadesini kullandı.

İzmir’de yoksulluk ve kuraklıkla mücadele etmek için tüm Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yeni bir tarım politikası oluşturduklarını belirten Soyer, “Maliyeti yüksek ve su kaynaklarını tüketen ithal tohumlar yerine, yeniden atalık tohumlarımızı, bu topraklara ait meyve ve hayvan ırklarını destekliyoruz. Küçük üreticileri destekliyoruz. Tarımsal planlama sistemimizle, bir bereket ekonomisi inşa ediyoruz” diye konuştu.

‘10 BİN ÜRETİCİ’

2022 yılı sonuna kadar yaklaşık 10 bin üretici ile sözleşmeli üretim anlaşması yapmış olacaklarını anlatan Soyer, “Kimse kusura bakmasın. Tarım tekelleri daha da büyüsün; yabancı şirketler borç batağı altında ezilen köylümüze daha da fazla ithal tohum, daha çok ithal ilaç, ithal yem ve hayvan satsın diye topraklarımızın kuraklaşmasına ve halkımızın yoksullaşmasına asla göz yumamayız. Partimiz ve belediyelerimiz, Türkiye tarımını içine düştüğü bu zor durumdan kurtaracak” dedi.