Belediye çalışanları için suç duyurusu
Depremde tek bloku yıkılan ve 64 kişiye mezar olan Adana’daki Tutar Yapı Sitesi davası dün 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Duruşmada
dairesinde tadilat yapan ve tutuklu
bulunan O.B. ve B.B’den dükkânı satın
alan P.S. ve O.Ç., “Daireyi tadilat yapılmış
ve dubleks olarak aldık. Bize ‘Dükkânı
biz birleştirdik, belediyeden de izin aldık’
diyerek belge gösterdiler” dedi. Mahkeme
ara kararında Çukurova Belediyesi bilgi
işlem sistemlerinin incelenmesi ve ilgili
görevliler hakkında suç duyurusunda
bulunulmasına karar verdi. Duruşma 22
Kasım’a ertelendi. Duruşma sonrası kayıp
yakınları adına açıklama yapan avukat
Mehtap Akyüz Özcan, “Ara karardaki
yeni suç duyurularını önemsiyoruz.
Ancak tutuklamalara karşın sanık
sandalyelerinin hâlâ boş olması bizleri
derinden yaraladı. Davamızın peşindeyiz.
Asla bırakmayacağız” dedi.
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