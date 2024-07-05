Belediye çalışanları için suç duyurusu

Depremde tek bloku yıkılan ve 64 kişiye mezar olan Adana’daki Tutar Yapı Sitesi davası dün 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 05.07.2024 - 04:00
Belediye çalışanları için suç duyurusu
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Duruşmada dairesinde tadilat yapan ve tutuklu bulunan O.B. ve B.B’den dükkânı satın alan P.S. ve O.Ç., “Daireyi tadilat yapılmış ve dubleks olarak aldık. Bize ‘Dükkânı biz birleştirdik, belediyeden de izin aldık’ diyerek belge gösterdiler” dedi. Mahkeme ara kararında Çukurova Belediyesi bilgi işlem sistemlerinin incelenmesi ve ilgili görevliler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Duruşma 22 Kasım’a ertelendi. Duruşma sonrası kayıp yakınları adına açıklama yapan avukat Mehtap Akyüz Özcan, “Ara karardaki yeni suç duyurularını önemsiyoruz. Ancak tutuklamalara karşın sanık sandalyelerinin hâlâ boş olması bizleri derinden yaraladı. Davamızın peşindeyiz. Asla bırakmayacağız” dedi. 


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