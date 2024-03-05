Belediye eliyle dolandırıcılık

Belediyelerdeki usulsüzlüklerin ardı arkası kesilmezken Osmaniye’nin Kadirli İlçe Belediyesi Meclis üyesi Ekrem Olgaç, belediyenin Elektronik Kamu Alımları Platformu’ndan (EKAP) ihale yöntemiyle aldığı araç üzerinden yaptığı usulsüzlüğü gazetemiz Cumhuriyet’e anlattı. Belediye 2019’da EKAP üzerinden kamyon türü araç alım ilanı yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 04:00
Belediye eliyle dolandırıcılık
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Galeri sahibi L.G., belediyenin isteği kapsamında “IVECO” marka kamyona sepetli platform kurarak ve 20 bin TL kapora karşılığında ihaleye girdi ve kazandı. Ancak belediyeden parasını alamadı.

SAHTE ORTAK ÇIKARILDI

EKAP üzerinden yapılan ihalelerde paranın banka aracılığıyla yatırılması gerektiğini vurgulayan Olgaç, L.G’nin alması gereken parayı bir belediye çalışanının aldığını ileri sürdü. Olgaç, S.E. isimli bir belediye çalışanının sahte belge ve kaşeyle L.G’nin ortağı olarak gösterildiğini, S.E’nin L.G’ye ödenmesi gereken parayı 2019 ila 2020 arasında parça parça ve elden aldığını iddia etti. Olgaç, söz konusu usulsüzlüğe Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan’ın da ortak olduğunu belirtti. Sahte dekontlarda belediye başkanı Tarhan’ın da imzasının bulunduğunu belirten Olgaç, “Söz konusu tutar yaklaşık 1 milyon TL’nin üzerinde. Tarhan’a soruyorum: Bu para kimler tarafından alındı? Ödeme nasıl yapıldı? L.G’nin sorununu nasıl gidereceksiniz? Tarhan’ın bunları kamuoyuna açıklaması gerekiyor” diye konuştu.

 


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