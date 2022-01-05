'Belediye gelirleri erirken fatura emekçiye çıkacak'

05 Ocak 2022 Çarşamba, 21:48

Yaşanan ekonomik kriz ve fiyatlarda yaşanan artışın ardından Belediye-İş Sendikası’ndan açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, gelecekte belediye emekçilerini bekleyen tehlike için uyarıda bulunurken, bir an önce “belediye gelirlerinin artırılması için yasal düzenleme yapılması gerektiğinin” önemine vurgulandı.

Belediye-İş Sendikası’nın konuya ilişkin açıklaması ise şöyle:

“BELEDİYE GELİRLERİNİN ARTIRILMASI İÇİN DERHAL YASAL DÜZENLEME YAPILMALIDIR"

Yaşanan ekonomik kriz, son 19 yılın zirvesine tırmanan enflasyon, işsizlik ve yoksulluğun yaygınlaşması, gelir dağılımının daha da bozulması, döviz kuru dalgalanmaları, yüksek oranlı fiyat artışlarının yanı sıra dalga dalga devam eden pandemi süreci, belediye giderlerinin artmasına, gelirlerinin ise erimesine yol açmıştır.

Özellikle turizm bölgelerindeki yaz ve kış nüfus farklılıklarına ek olarak, pandemi sürecinin getirdiği nüfus artışları, ülkemizin belli bölgelerinde yabancı göçmen sayısında yaşanan inanılmaz artışlara rağmen belediye gelirlerinin artmaması, belediyelere ek yükler getirmektedir.

Bugün ülkemizde belediye gelirlerinin yetersizliği nedeniyle belediye emekçileri, alınterinin karşılığı olan ücret ve sosyal haklarını almakta sıkıntı yaşamaktadır. Gerekli yasal düzenlemeler bir an önce yapılmazsa, bu sıkıntıların giderek artması kaçınılmazdır.

Yaşanan olağanüstü süreçler, belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik önlemlerin alınmasını, özellikle de 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun’da belirtilen belediyelere ayrılan payın artırılmasını zorunlu kılmaktadır.

Mahalli müşterek hizmetlerin aksamaması, belediyelerden hizmet alan ve veren milyonlarca yurttaşımızın daha fazla mağdur olmaması için başta iktidar olmak üzere, tüm siyasi partiler 5779 sayılı Kanunda belirtilen Belediye paylarının (oranlarının) ve belediye gelirlerinin artırılması konusunda, Kanun ve İlgili mevzuat değişiklikleri de dahil olmak üzere gerekli önlemleri almak için ivedilikle adım atmalıdır.