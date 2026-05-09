Belediye-İş’te genel kurul heyecanı: 'İşçiler laiklik ve adaletten yana olanı iktidar yapacak'

Belediye-İş Sendikası 13. Olağan Genel Kurulu bugün Ankara'da gerçekleşti.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Konferans Salonu'nda düzenlenen genel kurul sendikanın yaptıklarını anlatan sinevizyon gösterisi ile başladı.

Belediye-İş'in genel kuruluna CHP İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Bürolarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı Gamze Taşçıer, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de katıldı.

İşçiler “Mustafa Kemal'in askerleriyiz”, “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek” sloganları attı. Sendika genel başkanı Nihat Yurdakul burada sahneye çıkarak açıklamalarda bulundu.

Yurdakul konuşmasına Anneler Günü'nü kutlayarak başladı. “Kahrolsun ABD emperyalizmi yaşasın bağımsız Türkiye" sloganı atan Yurdakul, "Onlar çıkarları için her şeyi yapıyorlar. Çıkarları için 165 çocuğu bir bombayla yok ediyorlar. Ülkemizde onların uşaklığını yapanlara hesap sormayacak mıyız?" dedi.

‘50 YIL DÜZELTEMEZLER’

“AKP' ye hala oy vermeye devam mi ediyor musunuz” diye soran Yurdakul, “Bizim çocuklarımız, torunlarımız bunların yarattığı hasarı 50 yılda düzeltemezler” tepkisini gösterdi. Ayrıca Yurdakul Cumhuriyet için “narkoz” ifadesini kullanan Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'a da tepki gösterdi

‘İŞÇİ PARTİZANLIK YAPMAMALI’

İşçi sınıfının partizanlık yapmaması gerektiğini belirten Yurdakul, “İşçi sınıfının taraf olacağı yer haksızlık yapanın karşısı, haksızlığa uğrayanın yanı. İşçi sınıfı; laiklikten, adaletten yana olanı iktidar yapacak. Bunları yapmayanı da 25 yıldır iktidarda tutmayacak” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NA SELAM

Yüzü işçiye dönük bir TÜRK-İŞ yönetimi oluşturma hedefinde olduklarını söyleyen Yurdakul, “Türk-İŞ, DİSK, HAK-İŞ yönetimleri derhal bırakılmalı. İşçi sınıfı birleşmeli, demokratik yapısını göstermeli” çağrısında bulundu. Yurdakul son olarak başta tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere bütün tutuklu belediye başkanlarına selam gönderdi.

‘İŞÇİNİN HAKKINI VER’

Sonrasında CHP'li isimler söz aldı. Cemal Enginyurt “Güzel günler görmek istiyoruz ama iktidar güzel günleri haram ülkeyi zindan etti. Eklem ağrıları nedeniyle sarayda uyuyamayan Recep abi CHP'ye karşı seferberlik ilan etti, dört koldan saldırıyor. Son olarak Afyon Belediye Başkanını istifaya zorluyor. Bugün söylenenlerin tersiyle hareket yapılıyor. CHP bölünerek AK Parti'ye katılıyor. Birilerini satın alabilirsin. Deniz Gezmiş idam sehpasına girerken Hüseyin İnan soruyor. Korkuyor musun? 'Biz korkuyu Kerbelada bıraktık.' Bizi korkutmayı deneyeceğine işçinin hakkını ver” diye konuştu.

‘5 EMEKLİ YOKSULLUK SINIRINI GEÇEMİYOR’

Gamze Taşçıer ise, “Emeğin yok sayıldığı bir ortamda üstüne yaşadığımız tüm hukuksuzluklara rağmen burada yaşanan coşku şüphesiz çok kıymetli. Bu ülkenin demokrasisine olan inancıyla mücadelemize destek veren Belediye- İş'e teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Ulaş Karasu da, “24 yıllık bir iktidardan bahsediyoruz. İktidara geldiklerinde yoksulluk, yasaklar ve yolsuzluk ile mücadele edeceklerdi. 24 yılın sonunda yasaklarla nasıl mücadele ediyorlar. Sokakta konuşanı cezaevine gönderiyorlar. Yolsuzlukla mücadele edeceklerdi. Türkiye yolsuzluk sıralamalarında dünyanın en alt sıralarında. Yoksullukla mücadele edeceklerdi. Bugün ülkemizde yoksulluk sınırı 112, açlık 34 bin TL. 5 emekli yoksulluk sınırını geçemiyor. Asgari ücret açlık sınırının altında" ifadelerini kullandı.

Genel kurul yarın da yine aynı salonda sürecek.