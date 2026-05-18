Belediye işçisi meydanında 9 kurşun sıkılarak öldürüldü

18.05.2026 12:16:00
İHA
Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde belediye işçisi, vücuduna isabet eden 9 kurşunla öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Sivas’ın Yıldızeli ilçesi merkezinde gerçekleşti.

Kent meydanında belediye işçisi Abdullah Hasdemir’e (55) yaklaşan bir kişi silahını çıkartarak 9 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 9 kurşunla ağır yaralanan Hasdemir yere yığıldı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Saldırgan ise silahı ile havaya ateş açarak kaçıp uzaklaştı. Olaya şahit olanlar panikle ihbarda bulunurken, bölgeye gelen sağlık ekipleri Hasdemir’e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralı olarak Yıldızeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hasdemir kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

