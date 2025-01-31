Belediye İş’ten tüm sendikalara çağrı: ‘Ülkede olanlara ses çıkarın’

Yayınlanma: 31.01.2025 - 14:39

Güncelleme: 31.01.2025 - 15:36

Belediye İş, son dönemde yargı üzerinden kurulan baskıya ve ekonomik krize karşı toplumsal birliktelik çağrısı yapmak için yazılı açıklama yayımladı. Türkiye enflasyonla boğuşurken iktidarın her geçen gün farklı bir kesimi davalarla sindirmeye çalıştığı belirtilen açıklamada “Yaşanan bunca haksızlık, hukuksuzluk, açlık, yoksulluk açmazı içinde başta Türkiye’nin en büyük emek örgütü Türk-İş’in yönetimi olmak üzere Hak-İş ve DİSK, yani en büyük üç işçi konfederasyonu, adeta üç maymunu oynuyor. Sendikaların, sivil toplum örgütlerinin en önemli görevi haksızlığa uğrayanların yanında, haksızlığın karşısında olmaktır. Emekçi halkın hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmek için demokratik zeminde mücadele etmek, seslerini yükseltmek örgütlü kurumların ödevidir. Bizler üyelerimizden aldığımız gücü ülkemiz ve toplum yararına kullanmak mecburiyetindeyiz” denildi.

BASKILARA KARŞI BİRLİK VURGUSU

İktidarın baskılarına karşı birlik vurgusu yapılan açıklamada “Bugünün röntgenini çeken tarih, yapılanlar ve yapılmayanlar, itiraz edilenler ve edilmeyenler üzerinden ileride kimin ahlaklı kimin ahlaksız olduğunu bize en net şekilde gösterecektir. Şunu unutmamak gerekir ki, hukukun, adaletin, demokrasinin yara aldığı bir ülkede emekten de emekçinin ekonomik ve sosyal haklarından da bahsetmek mümkün değildir. Ülkemizin içinden geçtiği bu sancılı süreçte, başta Türk-İş yönetimi olmak üzere Hak-İş, DİSK ve sivil toplum örgütlerini, üyelerinin, emekçi halkın sesi olmaya, ülkede yaşananlara ses yükseltmeye çağırıyoruz” ifadeleri yer aldı.