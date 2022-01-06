Belediye meclisi cami yerini reddetti, sırada hukuk mücadelesi var

06 Ocak 2022 Perşembe, 17:29

Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi Ocak ayı ikinci oturumunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Ereğli sahilinde bulunan ve Belediye tarafından daha önce inşa edilmiş Amfi Tiyatro’yu kaldırarak yerine cami yapılmasına ilişkin imar değişikliği talebi oylandı.

Karar, CHP’li Meclis üyelerinin oylarıyla oy çokluğuyla reddedildi. Meclis’te sayıları azınlıkta olan AKP'li meclis üyeleri ise cami yapımına “evet” oyu verdiler. Başkan Halil Posbıyık, “Sırada hukuk mücadelesi ve halk mücadelesi var” dedi.

Karadeniz Ereğli’ye cami yapılmasına karşı olmadıklarını belirten Başkan Posbıyık, bakanlığa cami için 7 yer önerdiklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Ereğli’ye sahili yapmak için ben 20 sene uğraştım. Ereğli halkından topladığımız vergilerle o sahili doldurduk, büyük masraflar yaptık. Tuzu kurular orada pek gezmezler, onların büroları vardır, şaşalı oturacak yerleri vardır. Ama gariban vatandaş orada dolaşır, nefes alır, gezer, kafasını dağıtır, rahatlar.

Hatta öyle gariban vatandaşlar vardır ki çay bahçesine girip de 2 lira çay parası veremez ama bu sahilde dolaşır, kafasını dağıtır. Türkiye’nin her tarafından insanlar buraya gelir, kırsal kesim de buradadır. Şimdi bakanlık bizim elimizden burayı almaya çalışıyor. 30 dönüm yeri almak istiyor. Sahil 2 kilometre uzunluğunda 3’te birini yani 700 metresini, Ereğli halkının vergileriyle dolgu alanı yapılan yeri bizden alıyor. Biz camiye karşı değiliz ama yeri uygun değil.

"SAHİLİMİZE DOKUNMAYIN"

Cami için 7 tane alternatif yer gösterdik bakanlığa… Çok güzel yerlerimiz var mesela Askeri Lojmanların olduğu yere yapalım dedik. Biz de yardım edelim, makinelerimizi verelim. Projelerinizi biz yapalım, maddi bakımdan da yardım edebiliriz, dedik. Yeter ki şu sahilimize dokunmayın. Burada gariban vatandaşlarımız hava alıyor, nefes alıyor. Ereğli’de yaşayan vicdanlı insanlar buna müspet oy vermezler. Çünkü onların çocukları yarın onlara hesap sorar. Sen benim nefes alacağım alanları niye yok ettin, derler. Ağlayan gençlerimiz var sahilimizi elimizden alıyorlar diye dünden beri… Bu gençler yarın hesap soracak meclis üyelerine; ‘sen buna niye karşı çıkmadın’ diye...

Ereğli’de yaşayan, havasını teneffüs eden, ekmeğini yiyen hiç kimse buna ‘evet’ diyemez. Derse Ereğli’ye ihanet eder. Ben de Ereğli’ye ihanet edenlerin isimlerini Amfi tiyatronun oraya bir bez parçasının üzerine tek tek yazarım. Bundan da şeref duyarım. Bakanlık Amfi tiyatroyla birlikte kafelerin bahçelerini alıyor, Alemdar Gemisi’nin yarısını alıyor, Sevgi, Barış, Dostluk Köprüsü’nden Piramit Kafe’ye kadar komple araziyi ele geçiriyor ve oraya 9 katlı apartman yüksekliğinde (35 metre yükseklikte) cami yapıyor. Anıt görünmüyor, yani Atatürk silueti yok ediliyor. Ereğli’nin sahil silueti gidiyor. Trafik keşmekeş. Bir şehit cenazesinde trafiğin altından kalkmak mümkün değil."

"FESTİVALLERİ ELİMİZDEN ALMAYIN"

Buradan gençlere sesleniyorum, artık ben bu koşullarda festival yapamam. Hamsi Festivali yapamam. Ünlü sanatçıların geldiği büyük festivali yapamam. Sünnet Şöleni, Bıcırık Şenliği, okulların mezuniyet törenleri, yüzme yarışmaları yapamam. Dolayısıyla festivallerinizi de elinizden alıyorlar. Bu mücadeleyi bırakmayacağız. Hukuksal mücadele vereceğiz. Peşinden Ereğli halkını ayağa kaldıracağım, direnişler başlayacak. Hiç kimse gelmezse tek başıma ben direneceğim.

Siz ne yaptınız Ereğli’ye, para mı harcadınız. Ereğli halkının vergileriyle yaptım ben burayı. Siz önce Hükümet konağını yapın. Emniyete bina yapın. Ereğli’nin trafiğini rahatlatmak için çevre yolunu yapın. Siz ne yaptınız da Ereğli’ye burayı elimizden alıyorsunuz.”

MECLİS ÜYELERİ GÖRÜŞLERİNİ AÇIKLADILAR

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, daha sonra meclis üyelerine söz verdi. CHP Grup Sözcüsü Tayyar Mendeş, “Biz Ereğli’ye prestij camisinin yapılmasına karşı değiliz. Yerine karşıyız. Ereğli sahili kentin nefes alma alanıdır. Amfi Tiyatro’nun olduğu yer Ereğli sahilinin kalbidir. Bakanlık, kalbinizi söküp çıkartıyorum diyor. Ereğli halkı kalbinin sökülüp çıkarılmasına karşıdır. 7 yer önerdik, seçin önerdiğimiz yerlerden birini, biz de yardım edelim, destek olalım” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP Meclis Üyesi Haluk Okur da bakanlığın imar değişikliği talebine karşı olduğunu belirterek, “Ereğli halkı Ereğli’yle ilgili kararı kendisi vermelidir. Ankara’dan, başka bir yerden dikteyle bir karar verilemez” diye konuştu.

CHP Meclis Üyesi Sertan Kuzu Ereğli’nin öncelikli sorunları bulunduğunu anlatarak; “AK Parti meclis üyesi arkadaşlarımız 3 yıldır Ereğli’nin sorunları için bir tane önerge vermedi. Bizim önceliğimiz Ereğli’nin sorunları. Cami önceliğimiz değil” dedi.

AKP Meclis Üyesi Mustafa Kumaş ise yaptığı açıklamada, “Silüet konusu tartışılabilir. Bakanlıkla konuşulabilir. Sahile gelen insanların bir çoğu camiye gidiyordur ya da gitmiyordur. Bu önemli değil. Sembolik bir cami olmasının, sahille bütünleşmesinin bir zararı yok, yürüyüş aksını etkileyeceğini düşünmüyorum” dedi.

AKP Meclis Üyesi Kürşat Yağız yapıcı olmaya çalıştıklarını belirterek; “Ben kimsenin talimatıyla görev yapmadım. Hep yapıcı olmaya çalıştım. Caminin yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

AKP Meclis Üyesi Zafer Hüseyin Durmaz da “Bu karar bütün Ereğli halkını ilgilendiriyor. Bu konuda bir referandum yapılmalıdır” görüşünü belirtti.

REDDEDİLDİ

Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Bakanlığın imar değişikliği talebi AKP grubunun ‘evet’ oylarına karşı CHP grubunun ‘hayır’ oylarıyla oy çokluğuyla reddedildi. Başkan Posbıyık, “Şimdi sırada hukuk mücadelesi ve halk mücadelesi var” dedi.