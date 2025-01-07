Belediye otobüsünde şoföre hakaretler: 'Seni Neandertal seni! Homo Sapiens gibi aramızda geziyorsun, ara form!'
Ankara’da bir belediye otobüsünde adres soran yolcu ile şoför arasında çıkan tartışma sosyal medyada gündem oldu. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde yolcunun “Homo Sapiens gibi aramızda geziyorsun. Seni Neandertal seni!” sözleri tartışmaya damga vurdu.
Ankara’da bir EGO otobüsünde yaşanan ilginç bir tartışma, sosyal medyanın en çok konuşulan olaylarından biri oldu. Adres soran bir yurttaş, otobüs şoförünün cevap verememesi üzerine sinirlenerek hakaret dolu ifadeler kullandı.
Tartışma sırasında yaşlı adamın söyledikleri, hem güldürdü hem de şaşırttı. Şoföre hitaben, "Seni Neandertal seni! Homo Sapiens gibi aramızda geziyorsun. Ara form" ifadelerini kullanan adam, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Bu kadar insanı mağdur edersen karakola çekerim bu arabayı. Burası senin babanın köyü değil, kamu alanı. Kendin hayvanken insanlara hayvan muamelesi yapamazsın. Kuyruğunu pantolonundan çıkartırım. Maymun seni!"
"O KADAR ESKİ DEĞİLİM"
Show TV'nin haberine göre, tartışmanın diğer tarafında yer alan otobüs şoförü, olayın ardından "O kadar eski değilim, 12 senedir bu işi yapıyorum" dedi. Öfkeli yaşlı adamın hakaretleri için ise "Ben öyle biri değilim ki" dedi.
Habere göre yaşlı adam hakkında, daha önceden de benzer davranışlar sergilemiş olması nedeniyle 33 ayrı şikayet bulunuyor.
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