Otobüste bir erkek, kadına bakarak mastürbasyon yaptı: Savunması pes dedirtti!
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde otobüste bir erkeğin, kadına bakarak mastürbasyon yaptığı iddia edildi. Kadın video çektiğini söylediğinde erkek, "Ben durağı arıyordum, sen beni yanlış anladın. Ben sana bir şey yaptım mı?” diye kendini savundu.
Türkiye'de ardı arkası kesilmeyen taciz olaylarına bir yenisi daha eklendi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde otobüste bir erkeğin, kadına bakarak mastürbasyon yaptığı iddia edildi.
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ
Kadın, o anları video ile kayıt altına aldı. Erkek ise iddiaları reddetti.
Kadın video çektiğini söylediğinde erkek, "Ben durağı arıyordum, sen beni yanlış anladın. Ben sana bir şey yaptım mı?” diye kendini savundu.
Söz konusu video sosyal medyada gündem oldu.
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