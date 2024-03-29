Otobüste bir erkek, kadına bakarak mastürbasyon yaptı: Savunması pes dedirtti!

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde otobüste bir erkeğin, kadına bakarak mastürbasyon yaptığı iddia edildi. Kadın video çektiğini söylediğinde erkek, "Ben durağı arıyordum, sen beni yanlış anladın. Ben sana bir şey yaptım mı?” diye kendini savundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.03.2024 - 09:31
Abone Ol google-news

Türkiye'de ardı arkası kesilmeyen taciz olaylarına bir yenisi daha eklendi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde otobüste bir erkeğin, kadına bakarak mastürbasyon yaptığı iddia edildi.

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

Kadın, o anları video ile kayıt altına aldı. Erkek ise iddiaları reddetti.

Kadın video çektiğini söylediğinde erkek, "Ben durağı arıyordum, sen beni yanlış anladın. Ben sana bir şey yaptım mı?” diye kendini savundu. 

Söz konusu video sosyal medyada gündem oldu.


Halk otobüsü haberleri otobüs haberleri mastürbasyon haberleri

İlgili Haberler

İETT otobüsünde 'Kapıyı erken kapattın' tartışması: 'Boksörüm ben'

İETT otobüsünde 'Kapıyı erken kapattın' tartışması: 'Boksörüm ben'
Freni patlayan otobüs evin duvarına çarparak durabildi

Freni patlayan otobüs evin duvarına çarparak durabildi
Tırla çarpışan otobüs refüje çıktı: 1’i ağır 15 yaralı

Tırla çarpışan otobüs refüje çıktı: 1’i ağır 15 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Erdoğan'dan 'emekli maaşlarına düzenleme' mesajı: 'Tekrar masaya yatıracağız'

Son Dakika... Erdoğan'dan 'emekli maaşlarına düzenleme' mesajı: 'Tekrar masaya yatıracağız'
Premier Lig ekibinden dev proje: Stadyumun çatısına havuz yapılacak!

Premier Lig ekibinden dev proje: Stadyumun çatısına havuz yapılacak!
İmamoğlu, 14. Kent Lokantası’nı açtı: ‘Bir-iki güne buraya bir sürü bakan gelebilir. Hatta Cumhurbaşkanı bile gelebilir’

İmamoğlu, 14. Kent Lokantası’nı açtı: ‘Bir-iki güne buraya bir sürü bakan gelebilir. Hatta Cumhurbaşkanı bile gelebilir’
Temsilcimizin çeyrek finaldeki rakibi… Olympiakos’tan Fenerbahçe açıklaması!

Temsilcimizin çeyrek finaldeki rakibi… Olympiakos’tan Fenerbahçe açıklaması!
Sürpriz çıkabilir: Büyükşehirlerde başa baş seçim

Sürpriz çıkabilir: Büyükşehirlerde başa baş seçim
Londra’daki kripto para şirketinin partisinde ‘Çıplaklık ve Suşi’ ifşa edildi

Londra’daki kripto para şirketinin partisinde ‘Çıplaklık ve Suşi’ ifşa edildi
Zülfü Livaneli, 1994 seçimlerini hatırlattı; İmamoğlu’na oy çağrısı yaptı: ‘Ankara, İstanbul başta olmak üzere pek çok belediye Refah’a geçti’

Zülfü Livaneli, 1994 seçimlerini hatırlattı; İmamoğlu’na oy çağrısı yaptı: ‘Ankara, İstanbul başta olmak üzere pek çok belediye Refah’a geçti’
Tüfeği göstermek isterken arkadaşını öldürdü

Tüfeği göstermek isterken arkadaşını öldürdü