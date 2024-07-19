Otobüste yer kavgası: 'Raporluyum vururum seni'

Bursa'da belediye otobüsünde kadınların yer tartışması başka bir yolcu tarafından kaydedildi.

İHA
Yayınlanma: 19.07.2024 - 15:40
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Osmangazi ilçesinde belediye otobüsünde iki kadın yolcu arasında yer tartışması yüzünden ağız dalaşı yaşandı. Tartışma sürerken araya diğer yolcular girdi. Tartışma sonrası taraflardan biri durakta inerken tartışma da son buldu. Tartışma anı başka bir yolcu tarafından kaydedildi.


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