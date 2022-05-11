Belediye otobüsünde 'yılan' paniği
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde belediye otobüsünün yakınlarında görülen yılan panik oluşturdu. İtfaiye ekipleri tarafından yakalanan yılanın, yaklaşık 1 metre boyunda olduğu öğrenildi.
Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Yalı Mahallesinde bulunan millet bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sefere saatini bekleyen bir belediye otobüsünün yakınında bulunan 2 kadın bir anda çığlık atarak kaçmaya başladı.
YAKLAŞIK 1 METRE BOYUNDA
Otobüsün sürücüsü ne olduğunu anlamaya çalışırken otobüse doğru yaklaşan yaklaşık 1 metre boyundaki yılanı fark etti. Sürücü bunun üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekibi, yılanı yakalayabilmek için çalışma başlattı.
Çalışmaların ardından itfaiye personeli tarafından yalanan yılan, yurttaşların bulunduğu alandan uzaklaştırılarak yeniden doğal yaşam ortamına bırakıldı.
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