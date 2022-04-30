İçişleri Bakanlığı, incelemeler sonucu dosyayı kapattı: Belediye parasıyla Gökçek’e mobilya

30 Nisan 2022 Cumartesi, 09:15

Melih Gökçek döneminde belediye bütçesi kullanılarak alınan ve demirbaş incelemesinde yerleri tespit edilemeyen ev mobilyaları için soruşturma başlatıldı. Mobilyaların Melih Gökçek’in evi içi alındığı ve bizzat Nevin Gökçek tarafından seçildiği tespit edilirken konuyu araştırmakla görevli İçişleri Bakanlığı Müfettişi’nin Gökçek yerine, mobilya alımını ortaya çıkaran personel ve ABB müfettişleri hakkında inceleme başlattığı öğrenildi. İncelemeler sonucu dosya İçişleri Bakanlığı tarafından kapatıldı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, 28 Ekim 2017 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa ettirilen Melih Gökçek dönemindeki usulsüz uygulamaların bir yenisi daha belgelendi. Gökçek’in görevden alınmadan yalnızca bir ay önce, 29 Eylül 2017 tarihinde 58 bin 50 TL değerinde yedi kalem ev mobilyası alımı için onay verdiği öğrenildi.

Gökçek’in görevden ayrılmasından sonra gerçekleştirilen demirbaş incelemesinde, mobilyaların yeri tespit edilemedi. ABB, mobilyaların yer tespiti için soruşturma başlattı. İncelemeler sonucu mobilyaların, Melih Gökçek’in evi için alındığı belirlendi.

NEVİN GÖKÇEK SEÇTİ

Gökçek’in belediye parasıyla evine mobilya aldırmasına yönelik iddialar için Teftiş Kurulu görevlendirildi. Konuyu araştırmakla görevli ABB personeli, mobilyaları bizzat Nevin Gökçek’in firmaya giderek seçtiğini tespit etti. Nevin Gökçek’in, mobilya seçimi için yanında bir de iç mimar götürdüğü belirlendi. İncelemelerin ardından Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

DOSYA KAPATILDI

İçişleri Bakanlığı’nca görevlendirilen mülkiye müfettişi, mobilyaların alımına ilişkin Melih Gökçek ve Nevin Gökçek’in ifadesini almazken skandalı ortaya çıkaran ABB personelinin tespitlerine yönelik, “İşleme konulmama” kararı verdi. ABB, “İşleme konulmama” kararına itiraz etti. Ankara Bölge İdare Mahkemesi, kararın kaldırılmasına hükmetti ancak konuyla ilgili Bakanlık tarafından yine aynı müfettiş görevlendirildi. Yerel mahkemenin kararının ardından yeniden incelemelerde bulunan müfettiş, konuyu ortaya çıkaran personel hakkında ön inceleme yaptı. Gökçek’in ifadesine başvurmayan müfettiş, konuyu ortaya çıkaran personel hakkında da “Soruşturma izni verilmemesi” kararı alarak dosyayı kapattı.

TESPİT DAVASI AÇILDI

Skandallar zinciri bu kadarla da sınırlı kalmadı. Konuyu soruşturmakla görevli müfettiş, mobilyaların Gökçek’in evinde değil, mobilya şirketinin deposunda bulunduğunu iddia ederek, “Kamu zararı ortadan kalktı” dedi. ABB ise satışı gerçekleştirilen mobilyalar ile mülkiye müfettişinin firmanın deposunda bulduğunu savunduğu mobilyaların aynı mobilyalar olmadığı yönünde Ankara 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde tespit davası açtı. Depoda inceleme yapan bilirkişi, raporunda, “...dosyada resimleri görülen mobilyalar ile bizim gördüğümüz ve ambalajlarını açtırdığımız mobilyalar benzer olmakla birlikte aynı olmadığı kanaatindeyiz…” tespitiyle mobilyaların Gökçek’in evinde olduğunu bir kez daha doğruladı.