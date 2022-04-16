Mansur Yavaş, Gökçek dönemini böyle anlattı: 'Kimleri zengin ettiğinin iki kitap dolusu öyküsü var'

16 Nisan 2022 Cumartesi, 12:33

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ABB Meclisi'nde 2021 yılına ait faaliyet raporunu sundu.

Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaparken görevden alınan Melih Gökçek'in dönemine ait bilgiler verirken, "Proje dendiği zaman, eski döneme ait 25 yıl ile 3 yılı kıyaslıyorsunuz, 25 yıllık belediyecilik arkasından Ankara halkına çıkıp sorduğunuz zaman Gökçek döneminin eserlerinden aklınızda ne kaldı deseniz, bir numaralı AnkaPark, ikincisi de bu arkadaşlar... Parsel parsel... İki kitap dolusu Ankara halkından kimleri zengin ettiğinin öyküsü var. Bunlar mahkemeye de ispat hakkı sunulacak diye verilemiyor. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum, final budur" dedi.

ULAŞIM ZAMMI ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Yavaş, 2005 ile 2018 yılları arasında belediyenin suyu ortalama 1,60 dolara sattığını ifade ederken, "Biz şimdi 0,60 dolara satıyoruz. İşte rakam ortada arkadaşlar, bunun dökümü var. Arzu eden arkadaşa dökümünü verebiliriz. Geliyoruz sayaçlara... 31 dolar, mekanik sayaç satış, kartlı sayaç da 205 dolar, 300 dolara sattılar diye biliyorum. Kartlı sayaç bizde 1000 TL, 67 dolar sadece. Mekanik sayaç da 196,5 TL" diye konuştu.

Ulaşım zamları konusundaki eleştirilere karşı Yavaş, “2015 ile 2017 yılları arasında siz kaç paradan bindirmişsiniz. Zam zam deyip duruyorsunuz ya... 1 dolara otobüs bileti satmışsınız. Bizimki ne kadar arkadaş, 44 sent. 2019'da biz gelinceye kadar abonman yok. Abonman üzerinden ne siyaseti yapıyorsunuz? Abonman yoktu sizde" sözleriyle karşılık verdi.

"FAHİŞ FİYATA KÖMÜR SATIYORLAR"

Yavaş, Kızılay'da bulunan İzmir Caddesi'nde 6 büfe ve benzeri iş yerinin 29 yıllığına kiraya verildiğini aktarırken, "Belediyeye 2 bin 900 TL ödüyor, fakat kiraya tutan şahıs da devretmiş ilk başta alan altı kişi. Burada tam 6 yer var, aynı firmaya verilmiş. Biz 42 bin TL alıyoruz, o şahıs 105 bin TL alıyor. Bu şahıs da idarenin çok yakını" dedi.

Belko firmasına yıllarca kömür satıldığını söyleyen Yavaş, "Ucuz kömür almak yerine pahalı kömür alıyorlar. Tek tabanca kömür satıyorlar. (Kendisini eleştiren AKP sıralarına karşı) Niye anlatmayayım canım, buradaki insanların vicdanı yok mu? Belediyenin bu hale nasıl geldiğini bilmem herkesin hakkı. Fahiş fiyata kömür satıyorlar. Bütün Ankara'nın, fakir fukaranın hakkını alıyorlar, çöp projelere atıyorlar. Buna karşılık Belko'nun alakası olmadık helikopter alımı, zırhlı araç gibi şeylere para harcıyorlar. 23 milyon dolar da zarar ediyorlar. İçinizden iki arkadaş, belediye şirketinde yolsuzluk yaptığı için mahkemelik oldu. Ben isimlerini vermiyorum. Siz olsanız fotoğrafını da koyarsanız" diye konuştu.