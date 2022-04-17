Mansur Yavaş 'parsel parsel' diyerek anlatmıştı: Gökçek hedef alıp tehditler savurdu
ABB Meclisi'nde 2021 yılına ait faaliyet raporunun sunumu sırasında Gökçek dönemine ilişkin eleştirilerde bulunan Mansur Yavaş, "İki kitap dolusu Ankara halkından kimleri zengin ettiğinin öyküsü var" demişti. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Yavaş'ı hedef alarak "Önümüzdeki haftadan itibaren uyku sana haram olacak" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün ABB Meclisi'nde 2021 yılına ait faaliyet raporunu sundu.
Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaparken görevden alınan Melih Gökçek'in dönemine ait bilgiler verirken, "Proje dendiği zaman, eski döneme ait 25 yıl ile 3 yılı kıyaslıyorsunuz, 25 yıllık belediyecilik arkasından Ankara halkına çıkıp sorduğunuz zaman Gökçek döneminin eserlerinden aklınızda ne kaldı deseniz, bir numaralı AnkaPark, ikincisi de bu arkadaşlar... Parsel parsel... İki kitap dolusu Ankara halkından kimleri zengin ettiğinin öyküsü var. Bunlar mahkemeye de ispat hakkı sunulacak diye verilemiyor. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum, final budur" ifadelerini kullanmıştı.
TEHDİTLER SAVURDU
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından Yavaş'ı hedef alarak tehdit etti. Gökçek, "Bu kitapları senin organize ettiğini biliyordum… Dün Meclis’te bu hareketinle bunu tescil ettin… Sana bu söylediklerini yedirmeyen Melih Gökçek namerttir… İnşaallah önümüzdeki haftadan itibaren uyku sana haram olacak. Neler anlatacağım neler…" dedi.
BU KİTAPLARI SENİN ORGANİZE ETTİĞİNİ BİLİYORDUM…— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) April 16, 2022
DÜN MECLİSDE BU HAREKETİNLE BUNU TESCİL ETTİN…
SANA BU SÖYLEDİKLERİNİ YEDİRMEYEN MELİH GÖKÇEK NAMERTTİR…
İNŞAALLAH ÖNÜMÜZDEKİ HAFTADAN İTİBAREN UYKU SANA HARAM OLACAK.
NELER ANLATACAĞIM NELER… pic.twitter.com/8178tPA85s
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