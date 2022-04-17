Mansur Yavaş 'parsel parsel' diyerek anlatmıştı: Gökçek hedef alıp tehditler savurdu

17 Nisan 2022 Pazar, 15:51

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün ABB Meclisi'nde 2021 yılına ait faaliyet raporunu sundu.

Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaparken görevden alınan Melih Gökçek'in dönemine ait bilgiler verirken, "Proje dendiği zaman, eski döneme ait 25 yıl ile 3 yılı kıyaslıyorsunuz, 25 yıllık belediyecilik arkasından Ankara halkına çıkıp sorduğunuz zaman Gökçek döneminin eserlerinden aklınızda ne kaldı deseniz, bir numaralı AnkaPark, ikincisi de bu arkadaşlar... Parsel parsel... İki kitap dolusu Ankara halkından kimleri zengin ettiğinin öyküsü var. Bunlar mahkemeye de ispat hakkı sunulacak diye verilemiyor. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum, final budur" ifadelerini kullanmıştı.

TEHDİTLER SAVURDU

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından Yavaş'ı hedef alarak tehdit etti. Gökçek, "Bu kitapları senin organize ettiğini biliyordum… Dün Meclis’te bu hareketinle bunu tescil ettin… Sana bu söylediklerini yedirmeyen Melih Gökçek namerttir… İnşaallah önümüzdeki haftadan itibaren uyku sana haram olacak. Neler anlatacağım neler…" dedi.