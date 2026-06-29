Belediyede görevli daire başkanı intihar girişiminde bulundu

Edinilen bilgiye göre, olay Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde yaşandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde Fen İşleri Daire Başkanı olarak görev yapan A.B., iddiaya göre evinde silahla intihar girişiminde bulundu.

Ağır yaralanan A.B., olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Haberi alan yakınları ve mesai arkadaşları hastaneye akın etti.

YOĞUN BAKIMDA

Daha önce Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı olarak görev yapan A.B.’nin 2024 yılında Fen İşleri Daire Başkanlığına getirildiği öğrenildi.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan A.B’nin neden intihar girişiminde bulunduğu ise henüz öğrenilemedi.