Belediyeden 'operasyon' açıklaması: 'Yetki bakanlıkta'

Yayınlanma: 18.01.2024 - 16:37

Güncelleme: 18.01.2024 - 16:59

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece Belediyesi’nde görevli bazı personeller hakkında, 'rüşvet' aldıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce bu sabah Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne yapılan operasyonda 6 belediye çalışanı gözaltına alındı. DHA'nın servis ettiği hebere göre ise aralarında CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak’ın da bulunduğu 22 kişi, eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik 'operasyona' ilişkin belediye binasında açıklamalarda bulundu.

"YETKİ BAKANLIKTA"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 2024 seçimlerine 72 gün kala Büyükçekmece Belediyesi’ne yapılan operasyonun benzerlerinin geçmiş yerel seçimler öncesinde de yaşandığını hatırlatarak “CHP’li belediyelerin üzerine yüklenmekle, yandaş medyayla operasyonlar düzenlemekle sadece bu ülkeye, bu ülkenin yok olmakta olan demokrasisine daha çok zarar verirsiniz. Bu nedenle herkesi sağduyuya davete diyorum. 6 tane arkadaşımız kalem memuru, mühendis, mimar sorgulanmak üzere alınıyor. Peki 16 kişi kim? Belediyenin dışındaki kişiler olduğuna göre kim olur? İnşaat ile ilgiliyse yapı sahibidir ama yapı sahibinden daha önemli yapının kontrolünden sorumlu, yapı denetim firmasının elemanlarıdır. Bunlara yetkiyi veren makam da Çevre ve Şehircilik Bakanlığıdır" dedi.

"BU YAPILANLAR BİZE PUAN KAZANDIRIR"

Olaya ilişkin ayrıntıları anlatan Akgün şöyle konuştu:

"19 Aralık 2022 tarihinde Cumhuriyet Savcılığı Büyükçekmece’den bir arsa ile ilgili bilgi ve belge istiyor. Bu bilgi ve belgeler nedir? Bir arsada inşaat yapılır. Bir arsada yapılmakta olan inşaat ile ilgili bilgi ve belgeleri istiyor. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü istemiş oldukları bilgi, belgeleri, ruhsat dosyası ve eklerini Cumhuriyet Savcılığına teslim ediyor imza karşılığı. Ondan sonrası bizimle ilgisi yok. Şikayet yapılan binanın zemin etüt raporuna göre imalat yapılmadığı. ‘’Zemin etüt raporuna göre imar yapılmamış. Belediye ile inşaatı yapanlar arasında burada bir yolsuzluk söz konusu. Orada istenilenler yapılmamışsa bunun karşılığında muhakkak bir menfaat sağlanmıştır’’ deniliyor. Yok böyle bir şey. Belediye ruhsatını ilgili firmaya teslim ettikten sonra veya kişiye teslim ettikten sonra o inşaatın zemininden iskan alınacak güne kadar olan bütün zamanlarda binanın yetkilisi kanunlara karşı teknik şartlara göre yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve atanmış olan yapı denetim firmasına aittir. Yapı denetim firması o inşaatta belediyenin verdiği ruhsata göre bir hata yapılıyorsa, bir eksiklik yapılıyorsa imalat belediyenin tasdik etmiş olduğu projeye göre yapılmıyorsa onu anında durdurup düzelttirmek veya düzelttiremiyorsa 3 gün içerisinde belediyesine bizim belediyemiz İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına teknik raporunu sunmak zorundadır. Sunmazsa cezai durumla karşı karşıya kalır. İhbar etmek zorundadır. Orada savcı niteliğindedir, koruyacak devleti. Bize ihbar edecek. Böyle bir ihbar yok. Yapılmakta olan inşaat ile ilgili Bakanlık yetkili teknik ekip tarafından, yapı kontrolünden yetkili ekip tarafından belediyeye, imar müdürlüğüne böyle bir rapor, yazılı veya sözlü şikayet de yok. Bir duyuru da yok. Nasıl oluyor da biz orada yapı ruhsatına aykırı iş ve işlemlerden buradaki katip, mühendis, mimar sorumlu tutuluyor? Peki Bakanlığın vermiş olduğu yetki nerede kaldı, askıda mı kaldı? Kişileri adaletsiz bir şekilde kişilerin hak ve özgürlüklerini, dokunulmazlıklarını bu şekilde yıpratmak, onları rencide etmek hiçbir şekilde bu ülkenin hiçbir makamına hiçbir şey kazandırmaz. Bu şekilde yapılan operasyonlar sadece bize ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne, Büyükçekmece’ye, ben Hasan Akgün’e ve ekibime toplumun gözünde puan kazandırır.”

"BELEDİYEYİ KARALAMAYA YÖNELİK GİRİŞİMLERDİR"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı yapı denetim firmasının yetki ve sorumluluğundaki bir konuyla ilgili Büyükçekmece Belediyesi'ne bir operasyon düzenlendiğini söyleyen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Ne bu seçim döneminde ne de geçmişte yaşadığımız ilk mesele değil" diyerek geçen hafta İBB'ye yapılan kumpasları hatırlattı.

"Tıpkı geçen hafta yaşadıklarımız gibi, geçmişte yaşadıklarımız gibi Büyükçekmece Belediyesi'ni yıpratmaya yönelik Büyükçekmece Belediye Başkanımızı karalamaya yönelik girişimlerdir" diyen Çelik, şöyle konuştu:

"22 kişinin gözaltına alındığı bir olayda 6 Büyükçekmece Belediyesi personelinde işin içerisine katarak Büyükçekmece Belediyemizin kamuoyu nezdindeki algısını zayıflatmaya yönelik bir girişimdir. Çünkü bizim yaptığımız saha araştırmaları Büyükçekmece Belediyesi'nin yeniden kazanacağımızı çok net bir şekilde bize gösteriyor. Hem de ciddi bir farkla. Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkan adayının, belediye başkanımızın burayı yeniden kazanacağını biz yaptığımız saha araştırmalarıyla görüyoruz. Tabii aynı saha araştırmalarını siyasi rakiplerimiz de biliyorlar, yaptırıyorlar ve görüyorlar. O zaman biz ne yapalım? Belediyelere aslında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkisinde ve denetiminde olan yapı denetim firma süreçleri üzerinden bir operasyon çekelim, Büyükçekmece Belediyesi'ni yıpratalım. Yarın başka belediyelerimizde de benzer süreçlerle karşılaşacağımızı biliyoruz. Şunu çok net ifade etmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'un 39 ilçesinde İstanbul'un bütününde ve Türkiye'nin tamamında iktidarda olduğu hiçbir alanda zafere giden yolda hiçbir şeyi asla mübah görmeyecektir.

"ASLA BİR RAKİBE İFTİRA ATMADIK"

Asla bir seçim kazanmak için yalan söylemeyediklerini belirten Çelik, "Asla bir seçim kazanmak için rakibe bugüne kadar hiç iftira atmadık, atmayacağız, atmıyoruz. Doğruluktan, dürüstlükten ayrılmadan, gerçekleri hem İstanbul'a hem Türkiye'ye anlatmaya devam edeceğiz. Ama şunu çok açık olarak ifade etmek isterim ki tıpkı geçen hafta olduğu gibi yaptıkları reklam filmlerini kurgu olayları, yaptıkları operasyonları İstanbul halkı görüyor, İstanbul halkı biliyor, İstanbul halkı duyuyor. Kesinlikle İstanbul halkı, Büyükçekmece halkı bu karalama kampanyalarına, bu iftiralara fırsat vermeyecektir. 31 Mart'ta hem Büyükçekmece'de hem İstanbul'da yalanları iftiraları yüzlerine bir tokat gibi yapışacaktır"dedi.

"MİLLETTEN DEMOKRASİ TOKADINI YİYECEKLER"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Büyükçekmece Belediyesi'ne yapılan rüşvet operasyonuyla ilgili, "Buradan söyleyeyim bu ve buna benzer girişimlere yeltenenler, bizim itibarımız zedelemeye çalışanlar görecekler ki bir demokrasi tokadı da o taraftan yiyecekler bu milletten. Yine algı yaratmak adına, böyle bu tür anlarda bunu yaparlar. Bu duyguyla Hasan Akgün başkanımıza geçmiş olsun diyoruz. Onun yanındayız" dedi.