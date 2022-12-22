Belediyelerin karnesi açıklandı: CHP'liler ilk sıralarda

22 Aralık 2022 Perşembe, 16:27

İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) Türkiye'deki ilçelere ve ilçelerde yaşayan yurttaşların yaşamlarına ilişkin bir rapor yayımladı. İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler (İGE-İ) 2021 isimli rapor belediyelerin karnesi olarak nitelendirilirken, 20 Aralık’ta gerçekleştirilen bir toplantı ile açıklandı. Nüfusu 150 bini aşan ve üç büyük ilin tüm ilçe belediyelerini kapsayan 177 ilçe değerlendirmeye alındı.

2017’DEN BERİ YAYINLANIYOR

İGE-İ raporu belediye performanslarını ölçerken başarılı performansların altını çiziyor. İGE-İ 2021 Raporu’nun veri seti, yerel yönetimleri özellikle ilgilendiren 9 alt endeks, 81 gösterge, 121 değişken ve “gizli vatandaş” çalışması ile belediyelere yapılan 3 bin 800’ün üstünde başvurunun sonuçlarından oluşuyor. İnsani Gelişme Endeksi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 1990 yılından beri ülkeler düzeyinde yayımlanıyor. İNGEV ise yerel düzeyde insani gelişmenin ölçümlenmesi için hazırladığı İGE-İ çalışmasını 2017 yılından bu yana sürdürüyor. Ana sonuçlara göre, İstanbul Kadıköy Belediyesi ilk sırada yer aldı. Ankara’dan Çankaya Belediyesi ikinci sırada yer alırken bunu Beşiktaş, Şişli ve Bakırköy Belediyeleri takip etti.

Sağlık endeksinde ise, yine Kadıköy Belediyesi ilk sırada yer alırken, İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi ikinci, Ankara Çankaya Belediyesi üçüncü, İstanbul Şişli Belediyesi dördüncü, İstanbul Fatih Belediyesi beşinci sırada yer aldı.

KADIKÖY BELEDİYESİ BİRİNCİ SIRADA

Rapora göre Kadıköy Belediyesi, “Çok Yüksek İnsani Gelişme” sıralamasında Türkiye birincisi oldu. Belediye ayrıca yönetişim ve saydamlık, sosyal kapsama, sağlık, sosyal yaşam, toplumsal cinsiyet eşitliği kategorilerinde de birinci sırada yer aldı. Toplantıya katılan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Bu ödülü başarımızın gerçek sahibi olan Kadıköylülerle paylaşmaktan onur duyuyorum” dedi.

MALTEPE BELEDİYESİ 10 SIRA BİRDEN YÜKSELDİ

Raporda ilçeler bazında, Maltepe Belediyesi geçen yıla göre 10 sıra birden yükselerek Türkiye’de “Çok Yüksek İnsani Gelişme” gösteren ilçeler arasında Türkiye’nin en iyi 8.ilçesi oldu.

Bunun yanı sıra yönetim biçimi açısından saydamlık, şeffaflık ve açıklık ilkesi doğrultusunda yapılan, Yönetişim ve Saydamlık Endeksinde Türkiye’nin en iyi 3. İlçesi olan Maltepe Belediyesi, aile, çocuk, genç, hasta ve yaşlı, kadın, engelli ve mülteci kategorilerinde yer alan aktivitelerin değerlendirildiği Sosyal Kapsama Endeksinde de 8. sıraya oturdu. Ücretsiz sağlık hizmetleriyle dikkat çeken Maltepe, Sağlık Endeksi’nde ise 6. sırada yer aldı.