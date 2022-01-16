Belediyenin girişimine çiftçinin feryadı: 'Köyümüzde taşocağı, idam fermanımız olur'

16 Ocak 2022 Pazar, 02:00

Bölgede taşocağı açılacağı haberi, geçimlerini meyve-sebze üretimiyle sağlayan Çaylı köyü sakinlerinin dünyasını kararttı. Muhtar Abdullah Annaç, bu yasadışı girişimi engellemek için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. Taşocağı işletmelerinde dinamit kullanıldığını hatırlatan muhtar, şöyle konuştu:

“Her patlamada çatlaklar oluşuyor. Bu durum mağara sistemini bozuyor, çökmeler nedeniyle su yolları değişiyor, su derinlere kaçıyor. Buraya ruhsat verilmesi, idam fermanımız olur.”

MECLİS’E TAŞINDI

AKP’li belediyenin girişimine tepki gösteren köylülere CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, muhalefet partilerinin ilçe başkanları, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği de destek veriyor.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu soruları yöneltti: