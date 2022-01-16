Belediyenin girişimine çiftçinin feryadı: 'Köyümüzde taşocağı, idam fermanımız olur'

AKP’li Turhal Belediyesi’nin, ruhsatı olmadığı halde taşocağı açmak için harekete geçeceği haberi, Çaylı köylülerini ayağa kaldırdı.

Mehmet Menekşe
16 Ocak 2022 Pazar, 02:00
Belediyenin girişimine çiftçinin feryadı: 'Köyümüzde taşocağı, idam fermanımız olur'
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Bölgede taşocağı açılacağı haberi, geçimlerini meyve-sebze üretimiyle sağlayan Çaylı köyü sakinlerinin dünyasını kararttı. Muhtar Abdullah Annaç, bu yasadışı girişimi engellemek için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. Taşocağı işletmelerinde dinamit kullanıldığını hatırlatan muhtar, şöyle konuştu:

“Her patlamada çatlaklar oluşuyor. Bu durum mağara sistemini bozuyor, çökmeler nedeniyle su yolları değişiyor, su derinlere kaçıyor. Buraya ruhsat verilmesi, idam fermanımız olur.”

MECLİS’E TAŞINDI

AKP’li belediyenin girişimine tepki gösteren köylülere CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, muhalefet partilerinin ilçe başkanları, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği de destek veriyor. 

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu soruları yöneltti:

  • Tokat/Turhal Çaylı köyünde açılması istenen taşocağının ruhsatı ne zaman, hangi kurum veya kurumlar tarafından verilmiştir?
  • Bu taşocağının açılacağına yönelik yöre halkı bilgilendirilmiş midir?
  • Taşocağından çıkacak toza maruz kalacak köy halkının sağlığı tehlikeye atılmış olmayacak mıdır?
  • Taşocağının sulamaya, insan sağlığına vereceği olası zararlarla ilgili çalışma yapılmış mıdır?
  • İnsanların yaşam alanlarına, su kaynaklarına, tarım arazilerine, doğaya ve canlılara zarar verecek olan bu taşocağına nasıl izin verilmektedir?
  • Ruhsatsız maden ocağı açma girişiminde bulunan ilgililer hakkında inceleme başlatılacak mıdır?

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