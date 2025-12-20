Belediyenin işten çıkardığı personele işe iade ve tazminat kararı: Esenyurt kayyımına karşı işçi zaferi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in 30 Ekim 2024’te teröre bağlı suçlarla tutuklanmasının ardından ilçe bir yıldan uzun süredir kayyım Can Aksoy tarafından yönetiliyor. Türkiye’nin en büyük ilçesinde, göreve geldikten sonra pek çok tartışmalı karara imza atan kayyım, hızla beş başkan yardımcısı ve 16 müdür ataması yaparken 04 kodu” ile, yani haklı neden gösterilmeksizin yüze yakın belediye personelinin işine de son verdi. İşten çıkarılanlar yerine daha önce çeşitli AKP’li belediyelerde görev yapan çok sayıda kişi göreve getirilirken, somut gerekçe gösterilmeden ve tazminatları ödenmeden işten çıkarılan personel, çeşitli mahkemelerde işten çıkarmaya karşı dava açtı. Karara karşı dava açan beş personelin, yakın zamanda açtıkları davaları kazandıkları öğrenildi. Bakırköy 23. İş Mahkemesi başta olmak üzere çeşitli iş mahkemeleri, kayyım döneminde yapılan fesihlerin hukuka aykırı olduğuna, işçilerin işe iadesine, işe başlatılmamaları halinde ise tazminat ve boşta geçen süre ücretlerinin ödenmesine

EKMEĞİ İÇİN DİRENENLER

İBB Meclisi’nin ve Esenyurt Belediye Meclisi’nin CHP'li üyesi Erdinç Aktaş, kararın sevindirici olduğunu belirterek “İşten çıkarma yok” diyenlerin tek bir belge dahi ortaya koyamadığını, buna karşılık işçilerin haklılığının yargı eliyle tescillendiğini söyledi. Aktaş, personelin işten çıkarılması ve devamındaki süreçte yaşanan kamu zararına da dikkat çekerek “Bu hukuksuz uygulamaların bedeli bugün Esenyurt halkının bütçesinden ödenmektedir. İşe iade edilmeyen her işçi için belediye, aylarca maaş ve tazminat ödemeye mahkûm edilmekte, oluşan kamu zararı vatandaşın cebinden çıkmaktadır. Bunun siyasi ve idari sorumluluğu açıktır” dedi. Mahkeme kararıyla işe iade alan bir personel ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İşten çıkararak emeğimizi, onurumuzu çiğneyeceğinizi sandınız ama unuttuğunuz bir şey vardı: Ekmeği için direnenler tarihe geçer” ifadelerini kullandı.