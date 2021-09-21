Belediyenin yol kenarına attığı köpekler araçların altında can verdi
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Kulu Belediyesi'ne ait kamyonetten otoyolun kenarındaki araziye bırakılan aralarında yavru da bulunan köpeklerden bazıları yola çıkınca araçların altında ezildi.
Olay, önceki gün akşam saatlerinde Ankara-Konya yolunun Gölbaşı girişinde meydana geldi. Konya'nın Kulu ilçesi belediyesine ait 42 M 0132 resmi plakalı kamyonetin kasasında bulunan yaklaşık 60 köpek, yolu kenarındaki boş araziye bırakıldı.
Bu sırada bölgede oturan ve durumu fark eden güvenlik görevlisi Ziya Y., kamyonetteki 3 kişiye engel olmak istedi. Ancak belediye görevlisi 3 kişinin Ziya Y.'yi darbettiği iddia edildi. 3 kişi, hayvanları bıraktıktan sonra kamyonetle uzaklaştı. Etrafa dağılan köpeklerin bir kısmı ise yola çıkınca araçların çarpması sonucu can verdi.
Ziya Y.'nin şikayeti üzerine polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Ankara Büyüşehir Belediyesi ekipleri de bölgede araştırma yaptı. Yapılan incelemede köpeklerden bazılarının araçların çarpması sonucu öldüğü belirlendi. 23 köpek ise belediye görevlileri tarafından toplanarak tedavi ve bakımları yapılması için barınağı götürüldü.
"BELEDİYELER GÖREVİNİ YAPSIN"
Öte yandan hayvan hakları savunucuları duruma tepki gösterdi. Dilek Doğan, 20 köpeğin araçların altında ezilerek can verdiğini iddia ederek, "Toplamda 60 kadar köpek bırakıldığı söyleniyor. Güvenlik görevlisi köpekleri bırakan belediye görevlileri tarafından darbedilmiş. Köpekleri bırakan resmi plakalı kamyonete ait görüntü ve fotoğraflar var. Belediyeler hayvanlar konusunda üzerlerine düşen görevi yapmalı. Kısırlaştırma görevlerini yapsınlar. Anneden kopardıkları yavruları başka belediyelerin ilçe sınırları içerisine atarak bu işten sıyrılamazlar. Görevlerini yerine getirsinler" dedi.
Ümit Şahin isimli hayvan hakları savunucu da "Tesadüfen yolun kenarında köpekleri gördüm. 5-6 tanesi ezilmişti. Yolun kenarına aldım. Tahminim 60 tane köpek vardı. Akşamüzeri tekrar bir şeyler getirdim yine arabalar çarpmıştı, köpekleri kenara çektim. Güvenlikçiyi darbetmişler. Müdahale etmiş bıraktıkları esnada. 2-3 ay önce de bırakmışlardı yine haber verdik. Burada hem sürücüler tehlikeye giriyor hem de hayvanlar eziliyor" diye konuştu.
BELEDİYE BAŞKANI: BİLGİMİZ DIŞINDA
Öte yandan Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, belediyenin Twitter hesabından olayla ilgili açıklama yaptı. Ünver, "19.09.2021 tarihinde Gölbaşı ilçe sınırları içerisinde Kulu Belediyesi’ne ait araç ile yavru köpeklerin araziye bırakılması ile ilgili olayın bilgimiz dışında gerçekleştiğini üzülerek öğrendim. Olayın sorumlularıyla ilgili gerekli soruşturmayı açacağımı kamuoyuna bildiriyorum" ifadelerini kullandı.
Başkan Ünver, Twitter'dan yaptığı ikinci açıklamada ise 30 kadar erişkin ve yavru köpeğin, belediyenin tarımsal hizmetler müdürlüğünde çalışan 3 personel tarafından araca yüklenerek Gölbaşı ilçe sınırları içinde bir otelin arkasına atıldığının tespit edildiğini söyledi. Ünver, "Konu ile ilgili yetkili veteriner ve görevli personeller hakkında belediyemiz birim amirlerinden Hasan Gölcük idari soruşturma açılması amacıyla görevlendirilmiştir. Soruşturma sonucunda ihmali olan personel hakkında gerekli cezai işlemler yapılacaktır" dedi.
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