Belediyeye ait iş makinesi dere yatağına devrildi: 3 işçi yaralandı!

Kırıkkale'de belediyeye ait iş makinesinin kontrolden çıkarak, dere yatağına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 13.06.2023 - 18:02
Belediyeye ait iş makinesi dere yatağına devrildi: 3 işçi yaralandı!
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Kırıkkale'de Bahçelievler Mahallesi Şehit Adnan Doğu Caddesi'nde meydana gelen kazada 3 işçi yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Belediyesi'ne ait operatör Ömer Köksal (36) yönetimindeki 71 041 2021 plakalı iş makinesi, seyir halindeyken kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. 

Kazada operatör Ömer Köksal ile yanında bulunan belediye işçileri Veysel Dülge (58) ve Mehmet Doğan (33) yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, hayati tehlikesi bulunmayan operatör ve işçileri hastanede ziyaret ederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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