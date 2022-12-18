Belgesel yönetmeni ve gazeteci Sibel Tekin tutuklandı
Ankara’da gözaltına alınan belgesel yönetmeni ve gazeteci Sibel Tekin, 'terör örgütü üyeliği' şüphesiyle tutuklandı.
Belgesel yönetmeni Sibel Tekin, bir çekim sırasında polis aracının görüntüye girdiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Tekin'in 'örgüt üyeliği şüphesiyle' tutuklandığı öğrenildi.
Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin aktardığına göre, Sibel Tekin yaz saati uygulamasıyla ilgili bir belgesel için Ankara Tuzluçayır’da çekim yaparken aracı görüntülenen polislerin şikâyeti sonucu gözaltına alındı. Belgeselci Tekin'in geçtiğimiz akşam sabaha karşı evine baskın yapıldı.
#SibelTekin tutuklandı. https://t.co/l6dW3783Jd— MLSA (@mlsaturkey) December 17, 2022
Sibel Tekin'in gözaltı süresi, emniyetin talebi üzerine el konulan dijital materyallerin incelenmesi için 24 saat uzatılmıştı. Baskında Tekin'in bilgisayarlarına, belgesellerinin olduğu hard disklere, kamerasına ve bazı kitaplara el konulmuştu.
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