Belgesiz avcılık yapanlara ceza!

Yayınlanma: 22.01.2024 - 18:13

Güncelleme: 22.01.2024 - 18:13

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, av koruma ve denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, “Müdürlüğümüz personellerince yapılan av kontrol ve denetimlerde, Bulanık ilçesinde belgesiz ve av yapmanın yasak olduğu günde av yapan 3 kişiye toplamda 23 bin 96 TL ceza kesilmiştir” denildi.