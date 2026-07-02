Beluk Apartmanı davası: 4 kamu görevlisine hapis cezası

Adana'da 6 Şubat depremlerinde 10 kişinin hayatını kaybettiği Beluk Apartmanı davasında, 4'ü kamu görevlisi 5 sanığa 6 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezası verilirken, 3 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı, 3 sanık ise beraat etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan Beluk Apartmanı A Bloku'nun yıkılması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, önce binanın teknik uygulama sorumlusu Abdullah Yeldan hakkında, ardından da eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan, eski İmar Müdür Yardımcısı Sitare Koçoğlu, belediyede inşaat mühendisi olarak çalışan Füsun Gamsız, mimar olarak çalışan Fatoş Sakarya, büro personeli Abdullah Sancar, İskan Komisyonu üyesi Can Mustafa Eren ve elektrik mühendisi Halil Yılmaz hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açtı. İki dosya daha sonra birleştirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyaya sunduğu esasa ilişkin mütalaasında, tüm sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan mahkum edilmelerini talep etmişti.

BERAAT KARARI ÇIKTI

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına depremde yakınlarını kaybedenler, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, teknik uygulama sorumlusu Abdullah Yeldan, mimar Fatoş Sakarya ve inşaat mühendisi Füsun Gamsız'ı, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15'er yıl hapis cezasına çarptırarak haklarında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına; eski İmar Müdürü Alim Erdoğan ile eski İmar Müdür Yardımcısı Sitaret Koçoğlu'na aynı suçtan 6'şar yıl hapis cezası verilmesine ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına; İskan Komisyonu üyesi Can Mustafa Eren, büro personeli Abdullah Sancar ile elektrik mühendisi Halil Yılmaz'ın ise beraatine karar verdi.