'Ben arabaya da biniyorum, size de binerim' demişti... 11 suç kaydı olan ve yurt öğrencilerine sözlü tacizde bulunan erkek serbest!
İstanbul Şişli’de faaliyet gösteren bir kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilere, oturduğu binadan sözlü taciz ve hakarette bulunduğu iddiası gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen erkek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesi’nde bulunan kız öğrenci yurdunun karşısındaki apartmanında ikamet eden İ.Y. isimli şahıs ile Ş.C. isimli kadının, yurt binasında kalan öğrencilere yönelik taciz içerikli hakaretler ve sinkaflı kelimeler kullandığı ileri sürülmüştü.
Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli şahısları olay yerinde yakalayarak gözaltına almıştı.
Şahıslara yönelik yapılan sorgulamada İ.Y. isimli şahsın “taksirle yaralama”, “tehdit” ve “kasten yaralama” gibi suçlardan toplamda 11 adet kaydı olduğu tespit edilmişti.
SERBEST KALDI
Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslardan Ş.C. serbest bırakılırken İ.Y. ise adli makamlara sevk edilmişti. İ.Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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