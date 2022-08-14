'Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?' kavgasında ikinci perde
Kocaeli'de 'Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?' meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldürülmüştü. Kavganın tarafları 2 ay sonra yeniden birbirine girdi.
Kocaeli'de 2 ay önce 1 kişinin hayatını kaybettiği 'takı' kavgasının tarafları yine kavgaya tutuştu. Kavgayı polis ekipleri güçlükle ayırdı.
Olay, Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi. 19 Haziran'da akraba olan iki aile arasında 'Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?' meselesi yüzünden kavga çıkmış, 42 yaşındaki Gülten Şencan silahla vurularak yaşamını yitirmişti.
Edinilen bilgiye göre, son 2 gündür iki aile arasında kavgalar sürüyor. Bir araya gelen aileler, birbirlerine sopalarla saldırdı. Git gide büyüyen kavganın üzerine etraftaki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı. Öte yandan, taraflar geçtiğimiz ay bayram için bir araya geldiğinde aralarında yine kavga çıkmıştı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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