‘Ben yardım etmezsem mevlam benden sorsun’

Yayınlanma: 01.05.2024 - 19:47

Güncelleme: 01.05.2024 - 19:48

Keçiören Belediye Başkanı CHP’li Mesut Özarslan, “Afet Sonrası Muhtarlarla Toplantı” etkinliği düzenledi. Etkinliğin açılışında konuşan Keçiören Muhtarlık Dernek Başkanı Muhammet Kılıç, Özarslan’dan böcek ilaçlaması konusunda ve muhtarlara ödenen ödeneğin artırılmasına ilişkin taleplerini iletti. Daha sonra kürsüye çıkan Özarslan, seçim süreci kapsamında tüm muhtarları dinlediklerini ifade ederek Keçiören’de altyapıda, ulaşımda ve kültürel bölgelerde eksikliklerin bulunduğunu fark ettiklerini söyledi. Seçim kampanyası kapsamında ‘çöp konteynerleri konusunda söz verdiğini anımsatan Özarslan, sipariş verildiğini ve yakın zamanda konteynerlerin yenileneceğini belirtti. Altyapı düzenleme çalışmaları için yaz mevsimini beklediklerini de belirten Özarslan, ilaçlama konusunda da “İlaçlamanın belli bir kuluçka dönemi var. Maalesef seçim dönemindeydi. Bunu bir önceki belediyemizin yapması gerekiyordu. Maalesef yapılmadı. Bir gram dahi ilacımız yok. Sağ olsun Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ve bazı hayırsever yurttaşlardan yardım alıyoruz” dedi.

'ARTIK KİMSE ULAŞIMDA ZORLANMAYACAK'

Ulaşım ana planını bitirmeye çok yaklaştıklarını belirten Özarslan, herkesin istediği yere rahatça ulaşım sağlayabileceğini belirtti. Muhtarların ödeneklerinin yükseltilmesini istemesine ilişkin de konuşan Özarslan, “750 lira gibi komik bir rakamla size yardım edeceğiz dediler. Ben sizin üşüdüğünüzü gördüm. Gelen halkınıza da mahçup olduğunuzu gördüm. Hatta beraber eleştirdik. Bu noktada benim sizlere sözüm var. En nihayetinde beraber karar vereceğiz. Ne şatafat içerisinde ve lüks, ne de sizin konumlarınızı aşağıya çekecek bir noktada olsun istiyoruz” ifadelerini kullandı. Özarslan, konuşmasını Muhtarlara yönelttiği şu konuşmasıyla bitirdi:

“Eğer bir mahallede bir şahıs yatağa aç giriyorsa, üşüyorsa, baktığı yaşlının altına bez alamıyorsa, engellilerin ihtiyaçlarını karşılayamıyorsak, o ailenin evladı servis ücretini ödeyemediği için okula gidemiyorsa, eğer siz bana bildirirseniz de ben yardım etmezsem yüce mevlam benden sorsun. Eğer siz tespit edemiyorsanız da sizden sorsun. Eğer bir mahallede uyuşturucu satıcısı görüp de polise ve bizlere haber vermiyorsanız hepimizin evine ateş düşsün.”