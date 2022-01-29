Benan Kocadereli eski eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na bu sözlerle veda etti
Geçtiğimiz günlerde kendisine ait balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dün memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı. Eşi Ece Erken'in "Kocamın katilleri bulun" diyerek yaptığı paylaşımların ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 15 yıl evli kaldığı iki çocuğunun annesi Benan Kocadereli'den de ilk paylaşım geldi.
İstanbul Bakırköy'de önceki gün saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
DÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
İstanbul'dan Rize'nin Fındıklı ilçesine getirilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Fındıklı Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze namazının kılınacağı ilçe merkezindeki Merkez Camii'ne getirildi. İkindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Mahmutyazıcıoğlu, Hürriyet Mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
ESKİ EŞİ DE CENAZEYE KATILDI
Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile 15 yıl evli kaldıktan sonra olaylı bir şekilde boşanan iki çocuk annesi Benan Kocadereli de cenaze törenine katılarak taziyeleri kabul etti. Eski kayınvalidesini zor gününde yalnız bırakmayan Kocadereli, törenin ardından gece geç saatlerde Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.
"EVLATLARIMIN BABASI NURLAR İÇİNDE UYUSUN"
İki çocuğunun babasına son vazifesini yaptığını söyleyen Benan Kocadereli, "Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun. Bizi yalnız bırakmayan, arayan, soran dostlarım, arkadaşlarım ve ayrıca buradan mesaj atan yüzlerce iyi kalpli hepinize teşekkür ediyorum" dedi.
ECE ERKEN: KATİL KADİR YASAK
Eşinin öldürülmesiyle yıkılan Ece Erken, cenaze sonrası sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaparak eşinin katillerinin bulunmasını istedi. Olay gecesi ambulansın geç geldiğini söyleyen ünlü sunucu, tetiği çektiği söylenen Kadir Yasak'a katil diye seslenerek, "Katil Kadir Yasak! Kim yataklık ediyorsa o da o kadar suçlu" dedi.
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