Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin Drej Ali'den açıklama
Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin hakkında arama kararı bulunduğu iddia edilen Drej Ali lakaplı Ali Yasak, "Yeğenimin adının Ali olması nedeniyle, sanki olayı yapan benmişim gibi basında yer alıyorum" dedi.
Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 65 bin liralık alacak meselesinden dolayı öldürüldüğü öne sürüldü. Katil zanlılarının, Drej Ali olarak bilinen Ali Yasak'ın yeğenleri Ali Yasak ve Kadir Yasak olduğu ve bu gerekçeyle arandıkları öğrenildi.
20 YILDIR GÖRÜŞMÜYORUM
Geçmişte adı bazı olaylara karışan Ali Yasak, Sözcü'den Saygı Öztürk'e açıklamalarda bulundu.
Yasak, şu ifadeleri kullandı:
Avukat Şafak Bey’i öldürdüğü gerekçesiyle iki yeğenimin arandığı doğrudur. Kardeşim Mehmet Yasak'ın oğulları. Ancak ben Mehmet Yasak'la 20 yıldır konuşmuyorum. Aynı şekilde yeğenlerimi de son olarak 4 yıl önce annemin cenazesinde gördüm. Onlarla da hiçbir irtibatım yok.
YEĞENİMİN ADININ ALİ OLMASI NEDENİYLE…
Çocuklarımı evlendirdiğimde de kardeşimi de, yeğenlerimi de davet etmedim. Aynı şekilde o da kendi çocuklarını evlendirdiğinde beni ve çocuklarımı davet etmedi. Yani hiçbir ilgimiz, alakamız yok. Yeğenimin adının Ali olması nedeniyle, sanki olayı yapan benmişim gibi basında yer alıyorum.
GİDİP POLİSE TESLİM OLSUNLAR
Ben aranan birisi değilim. Şu anda da işyerimdeyim. Polis beni aramıyor. Arıyorsa da adresim belli. Şu anda da işyerimdeyim. Aranan yeğenlerimin de babası tarafından bulunup teslim olmalarını istediğini öğrendim. Doğrusu da polise gidip teslim olmalarıdır. Avukat Şafak Beyi de tanımazdım.
NE OLMUŞTU?
Önceki gece saat 00.30 sıralarında Bakırköy’de yaşanan silahlı saldırı sonrası iki çocuk babası 42 yaşındaki Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti, şoförü Murat Bilmez ise yaralandı.
Cinayet sonrası gözaltına alınan kişilerin Uğur Can Bilge ve Gökhan Karakan olduğu öğrenilirken; Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman‘ın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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