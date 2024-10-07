Benazir Aydın'ın 'hapşırma nöbeti' 19 gündür sürüyor: Gizemi çözülemedi

Batman'da yaşayan ve sürekli hapşırma nöbetleri geçiren Benazir Aydın'ın, sevk edildiği Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor. Hastane yetkilileri Aydın'ın hapşırma nöbetlerinin biraz hafiflediğini ancak hala devam ettiğini belirtiyor.

Benazir Aydın'ın 'hapşırma nöbeti' 19 gündür sürüyor: Gizemi çözülemedi
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AA
Yayınlanma: 07.10.2024 - 16:22

Batman'da yaşayan ve sürekli hapşırma nöbetleri geçiren Benazir Aydın'ın, sevk edildiği Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi sonucunda hapşırmalarının biraz hafiflemesine karşın devam ettiği kaydedildi.

Batman'ın Seyitler Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki 2 çocuk annesi Benazir Aydın'ın 18 Eylül'de başlayan kesintisiz hapşırmalarının gizemi henüz çözülemedi.

İlk olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Aydın, 2 Ekim'de Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

GİZEMİ ÇÖZÜLEMEDİ

Hastane yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 19 gündür hapşırma nöbetleri kesilmeyen Aydın'a, tedavi altına alındığı 5 günde çok sayıda tetkik yapıldı. Aydın, farklı branşlardan hekimlerce muayene edildi.

Hastalığın tespiti için Ankara Bilkent Şehir Hastanesindeki testleri süren Aydın'ın, uygulanan tedavi sonucunda hapşırma nöbetlerinin biraz hafiflediği ancak hala geçmediği belirtiliyor.


Etiketler: #batman

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