Yayınlanma: 17.10.2023 - 10:11

Güncelleme: 17.10.2023 - 10:11

"Benekli Ayhan" lakaplı sosyal medya fenomeni Ayhan Koç, Isparta'da kavgaya karıştı. Feci şekilde darp edilen Benekli Ayhan'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Benekli Ayhan (Ayhan Koç) kimdir, kaç yaşında, nereli? Benekli Ayhan ne iş yapıyor?

BENEKLİ AYHAN KİMDİR?

1980 doğumlu olan Ayhan Koç, "Benekli Ayhan" olarak biliniyor. Ankaragücü'nün tutkulu bir taraftarı olan Ayhan Koç, Sivaslı bir ailede dünyaya geldi ancak Ankara'da yaşamını sürdürüyor. Ankara'da servis şoförlüğü yapan Benekli Ayhan'ın Slot isimli Youtube kanalının kendisini konu alan videosundaki ifadeleri gündem olmuştu.

BENEKLİ AYHAN NEDEN DAYAK YEDİ?

Sosyal medyada yer alan iddialara göre Benekli Ayhan lakabıyla bilinen Ayhan Koç, Isparta'da gittiği bir mekanda "uyuşturucu sattığı" iddiasıyla dövüldü.