Diyarbakır'da yüzde 284 kira zammını kabul etmeyen kiracıya dayak!
Diyarbakır'da bir ev sahibi, dairesinde oturan kişiye, kiraya yüzde 284 zam yapmasını istedi. Kabul etmeyen kiracı, ev sahibinin de aralarında olduğu 5 kişi tarafından eşi ve çocuklarının yanında saldırıya uğradı.
Diyarbakır'da yaşanan olayda, bir ev sahibi dairesinde oturan kiracıya yüzde 284'lük bir zam yapmayı teklif etti. Ancak kiracı bu yüksek zammı kabul etmedi ve yasal sınır olan yüzde 25 oranında artışı talep etti.
EŞİ VE ÇOCUĞUNUN YANINDA DÖVDÜLER
Bu talebinin ardından ev sahibi, dört yakınıyla birlikte gelerek kiracıyla bahçede oturan eşi ve iki çocuğunun yanında tartışmaya başladı.
Tartışmanın hızla büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu kiracı, ev sahibi ve onun yakınlarından aldığı darbelerle yaralandı. N.Ö., kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler nedeniyle darp raporu alarak polis merkezine gitti. Kiracı, kendisine saldıran ev sahibi ve diğer kişiler hakkında yasal işlem başlatılması için şikayetçi oldu.
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