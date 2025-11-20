Güncel benzin ve motorin fiyatları akaryakıta zam beklentisi ile beraber araştırılmaya başlandı. Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki küresel dalgalanmalar, döviz kurlarındaki iniş çıkışlar ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemeleri gibi faktörlerin etkisiyle sürekli değişkenlik gösteriyor. Peki, Benzin, LGP ve motorine zam mı geldi? Akaryakıta zam gelecek mi?

MOTORİNE VE BENZİNE ZAM GELECEK Mİ?

Motorinin litre fiyatına 21 Kasım Cuma gününden itibaren geçerli olması beklenen 2,5 lira civarında zam bekleniyor.

20 KASIM 2025 AKARYAKIT FİYATLARI: İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE SON DURUM

İSTANBUL:

Avrupa Yakası:

Benzin fiyatı: 54.89 TL

Motorin fiyatı: 57.63 TL

LPG fiyatı: 27.71 TL

Anadolu Yakası:

Benzin fiyatı: 54.73 TL

Motorin fiyatı: 57.49 TL

LPG fiyatı: 27.08 TL

ANKARA:

Benzin fiyatı: 55.76 TL

Motorin fiyatı: 58.65 TL

LPG fiyatı: 27.60 TL

İZMİR: