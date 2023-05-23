Benzine zam geldi! Güncel benzin ve motorin fiyatları (23 Mayıs 2023)

Yayınlanma: 23.05.2023 - 08:56

Güncelleme: 23.05.2023 - 10:49

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor.

Geçen hafta motorine gelen 76 kuruşluk artışın ardından benzine de gece yarısı 76 kuruş zam yapıldı.

Böylelikle benzin fiyatı 5 Mayıs tarihinden sonra ilk kez 20 TL'nin üzerine çıktı. Motorin fiyatlarına ise zam gelmedi.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 19.39

Benzinin litresi 20.57

Ankara

Motorin litresi 19.75

Benzinin litresi 20.92

İzmir

Motorin litresi 19.85

Benzinin litresi 20.91

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.