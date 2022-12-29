Berber ve kuaförler için yeni karar!
Ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde alınan karar 1 Temmuz 2023’e ertelendi.
Ticaret Bakanlığı tarafından, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde daha önce alınan kararın 1 Ekim 2022’de uygulanması planlanmıştı. Valilikler ile meslek kuruluşları arasındaki istişare süreçleri için daha uzun bir zamana ihtiyaç duyulması nedeniyle bu kararın yürürlük tarihi daha sonra 1 Ocak 2023’e ertelenmişti.
Bakanlığın önceki gün aldığı kararla uygulama bir kez daha ertelendi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un imzasıyla berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin haftada bir kapalı olmasına ilişkin düzenlemenin 1 Temmuz 2023’t uygulanmasına karar verildi. Bakanlık kararı odalara bildirdi.
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