Jandarma 'berber' gibi davranıp 8 yıl 4 ay hapisle aranan hükümlüyü yakaladı
Bursa'da berber dükkanına gidip işyeri çalışanı gibi davranan jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.Ç.’yi (27), tıraş olurken yakaladı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Suç Araştırma Timleri, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
BERBERDE YAKALADILAR
Teknik ve fiziki takiple ekipler, şüphelinin Yıldırım ilçesinde bir berbere giderek tıraş olacağı bilgisini aldı. Önceki gün berber dükkanına gidip, işyeri çalışanı gibi davranan jandarma gelip, tıraş olan Ü.Ç.’yi yakalayıp, gözaltına aldı.
CEZAEVİNE KONULDU
İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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