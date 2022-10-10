Bergama'da orman yangını!
İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler, havadan ve karadan müdahaleye başladı. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Bergama'nın Çobanlar köyü mevkiinde bulunan ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı.
Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 helikopter ve 2 uçakla havadan, 7 arazöz ve 3 su tankeri ile karadan müdahaleye başladı.
Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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