Bergama'da orman yangını!

10 Ekim 2022 Pazartesi, 13:45

Bergama'nın Çobanlar köyü mevkiinde bulunan ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı.

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 helikopter ve 2 uçakla havadan, 7 arazöz ve 3 su tankeri ile karadan müdahaleye başladı.

Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.