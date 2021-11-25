Bergen filmi ekibinden şiddetle mücadeleye destek

25 Kasım 2021 Perşembe, 10:39

Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay’ın, yaratıcı yapımcılığını ve yapımcılığını Mine Şengöz’ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı Bergen filmi şiddetle mücadeleye güzel bir jestle destek verdi.

Farah Zeynep Abdullah’ın yanı sıra Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran’ın başrolleri paylaşacağı filmde ayrıca Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin rol alıyor. Filmin müzikleri ise usta sanatçı Mazlum Çimen’e ait.

Acıların Kadını olarak bilinen Bergen, evliliği boyunca şiddete maruz kalmış ve yaşamındaki zorlu mücadeleyi müziğine de yansıtmış bir isimdi. Film, 1989 yılında öldürülen müzisyen Bergen’in hayatını birçok farklı yönüyle ele alıyor.