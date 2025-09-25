Yeşiller’den Türk kökenli siyasetçi Berivan Aymaz ve SPD’den Torsten Burmester, iki hafta önceki ilk turda 11 rakiplerini geride bırakmıştı. Peki, Berivan Aymaz kimdir? Yeşiller Partili aday Berivan Aymaz kaç yaşında, nereli?

BERİVAN AYMAZ KİMDİR?

Henüz altı yaşında iken ailesiyle birlikte Almanya'da gelen Berivan Aymaz, Yeşiller Partisi'nden Köln Belediye Başkanlığına aday. Bingöl'ün eski CHP'li Belediye Başkanı (1973-1977) Sait Aymaz'ın kızı olan Berivan Aymaz, sekiz yıldır Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Meclisi milletvekilliği yapıyor. Aynı zamanda meclis başkan yardımcılığı görevini yürütüyor.

AYMAZ'A DESTEK VERENLER

Lars Wolfram (Volt): Volt’un adayı, Aymaz’a oy vereceğini açıkladı. Wolfram, dijital ve verimli bir yönetim, sürdürülebilir ulaşım politikası, iklim dostu ve ekonomik açıdan güçlü şehir planlaması ile katılımcı demokrasi konularında Aymaz ile en çok ortak noktaya sahip olduğunu söyledi.

Inga Feuser (GUT & Klimafreunde): Feuser ve temsil ettiği grup, seçmenlerini Aymaz’a destek vermeye çağırdı. Feuser, kendi düşük oy oranının Aymaz’ın başarısına katkı sağladığını ve asıl hedeflerinin mecliste güçlü temsil olduğunu dile getirdi.

Heiner Kockerbeck (Die Linke): Kockerbeck bireysel olarak tavır almadı; ancak partisi, resmi açıklamayla Aymaz’ı destekledi. Linke, Yeşiller’in Doğu-Batı hattında tünel projesine karşı durmasını, sosyal konut yapımını desteklemesini ve kira denetimi için personel artışı taahhüdünü gerekçe gösterdi.

PAZAR GÜNÜ KARAR VERİLECEK

Köln’de seçmenler, 29 Eylül Pazar günü sandık başına giderek Berîvan Aymaz (Yeşiller) ile Torsten Burmester (SPD) arasında kentin yeni belediye başkanını seçecek.