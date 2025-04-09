Berkay Gezgin davasında tepkiler yükseliyor

Yayınlanma: 09.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.04.2025 - 04:00

Saraçhane’de 22 Mart’ta düzenlenen protestolarda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan CHP Parti Meclisi Üyesi Berkay Gezgin hakkında hazırlanan iddianamede siyasi yasak talep edildi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, yasak talebini Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Gezgin’e ilişkin hazırlanan iddianamenin siyasi bir amaç taşıdığını belirten Başarır, Gezgin’e yöneltilen suçlamanın, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet olduğuna dikkat çekti. Başarır, “Alt sınırı sadece altı ay olan bir suçlama bu. Böyle bir dosyadan hem tutuklama hem siyasi yasak çıkarmak akıl dışıdır. Savcı bu çocukları siyasetten de eğitimden de, ülkeden de silmeyi kafasına koymuş” dedi.

Başarır, YÖK başkanının, tutuklu öğrencilerin okuldan atılması açıklamasına tepki gösterdi. Bulut ise yasak talebinin iktidarın “siyasi tükenmişliğinin” göstergesi olduğunu söyledi. Bulut, “Saray rejimi, siyaset benim tekelimde olsun istiyor. Berkay, ‘Her şey çok güzel olacak’ dedi diye cezalandırılıyor. Söz veriyoruz: Bu ceberut iktidar ilk sandıkta gidecek, her şey çok güzel olacak” ifadelerini kullandı. Protestolara ilişkin 176’sı tutuklu 268 kişi hakkında bayramdan önce düzenlenen iddianamede hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis ile siyasi yasak isteniyor.

Protesto eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan üniversite öğrencileri Halil Güney, Kadir Onur ve bir kadın öğrenci önceki gün serbest bırakıldı. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan Süleyman Akın ve Hüseyin Çam, 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararıyla tahliye edildi.