Berkin Elvan, katledilişinin 11. yılında mezarı başında anılacak

Yayınlanma: 10.03.2025 - 11:15

Güncelleme: 10.03.2025 - 11:17

Gezi direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle vurulan ve 9 ay komada kaldıktan sonra 15 yaşındayken hayatını kaybeden Berkin Elvan, katledilişinin 11. yılında Feriköy'deki mezarı başında anılacak.

Elvan ailesi, X üzerinden yaptığı açıklamada, yarın saat 15.00’te çocuklarını anmak için Berkin Elvan’ın mezarının başında, Feriköy Mezarlığı’nda olacaklarını duyurdu.

"11 YIL OLDU..."

Açıklamada şöyle denildi:

“Berkinimizi anıyoruz! Evladımız, canımız, Berkinimizi bizden koparalı 11 yıl oldu. Katledilişinin 11. yılında Berkinimiz için, tüm çocuklar için, adalet için Feriköy Mezarlığı’nda olacağız.”