Berkin Elvan, katledilişinin 11. yılında mezarı başında anılacak

Gezi direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle vurularak öldürülen Berkin Elvan, katledilişinin 11. yılında, Feriköy'deki mezarı başında anılacak.

Berkin Elvan, katledilişinin 11. yılında mezarı başında anılacak
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.03.2025 - 11:15

Gezi direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle vurulan ve 9 ay komada kaldıktan sonra 15 yaşındayken hayatını kaybeden Berkin Elvan, katledilişinin 11. yılında Feriköy'deki mezarı başında anılacak.

Elvan ailesi, X üzerinden yaptığı açıklamada, yarın saat 15.00’te çocuklarını anmak için Berkin Elvan’ın mezarının başında, Feriköy Mezarlığı’nda olacaklarını duyurdu.

"11 YIL OLDU..."

Açıklamada şöyle denildi:

“Berkinimizi anıyoruz! Evladımız, canımız, Berkinimizi bizden koparalı 11 yıl oldu. Katledilişinin 11. yılında Berkinimiz için, tüm çocuklar için, adalet için Feriköy Mezarlığı’nda olacağız.”


Etiketler: #berkin elvan

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