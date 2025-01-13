Berkin Elvan'ın ailesi arayıp rahatsız eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu: 'Tacizler farklı boyuta ulaştı'

Yayınlanma: 13.01.2025 - 18:34

Güncelleme: 13.01.2025 - 18:34

Gezi Parkı direnişinde polisin attığı biber gazı fişeğinin başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın ailesi, sözlü şiddet ve tacize uğradıklarını belirterek Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent şubesinde bir basın açıklaması düzenledi.

Basın toplantısında Elvan ailesinin avukatları Berkin Elvan'a hakaret eden ve Elvan ailesini telefonla arayıp rahatsız eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

“TACİZLER FARKLI BOYUTA ULAŞTI”

Avukat Çiğdem Akbulut, "Bir suç duyurusunda bulunduk. Bizler avukatları olarak ilk günlerde aslında bu sosyal medyadan gelen saldırılara karşı çeşitli suç duyurularında bulunmuştuk. Bizler avukatları olarak bu sosyal medyadan gelen saldırılara daha fazla önem vermemek yönünde bir karar almıştık. Çünkü tükenmeyeceklerdi. Önemsiz insanlardı çünkü. Bunlar ne Berkin'in hatırasını kirletebilecek ne de onların kalbindeki masumiyetini yok edebilecek insanlar zaten değildi" dedi.

"Artık ailemiz bu tacizlerin, bu tehditlerin daha farklı bir boyutuyla karşı karşıya kaldı" diyen Akbulut, "7 Aralık tarihinde Elvan Ailesi bir numaradan arandı. Yine Berkin'in hatırasına yönelik kötü sözlerle ve tehditlerle karşı karşıya kaldılar. Akabinde 5 Ocak'ta Berkin'in doğum günü tarihinde bu kez sevgili Gülsüm Abla tekrar aranarak 'Ekmek almaya gitmişti, ne oldu dönmedi mi' şeklinde ifadeler kullanıldı" dedi.

“ARTIK CANIMA TAK ETTİ”

Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan da, "İlk aradıkları zaman 'Berkin'i almaya gideceğiz, alacağız oradan' dediler. Bu aralık ayının 7'sinde artık canıma tak etti. Arayıp 'çocuğunun katilinin oğluyum' diye aradılar. Ben de onun oğlu yok dedim, bana 'ikinci oğluyum, senin gibi anneler terörist yetiştirir' gibi sözler söyledi" dedi.

“EVİMİZİN İÇİNE GİRDİLER”

Elvan ayrıca ayın 5'inde de arandıklarını belirtirken, arayan kişinin 'sana ekmek getirdi mi' şeklinde ifadeler kullandığını söyledi. Elvan'ın babası Sami Elvan ise, "Berkin'i kaybedeli 11 yıl oldu. Sosyal medyadan ağza alınmayacak hakaretler görüyoruz. Sinemize basıyoruz, bağrımıza basıyoruz. Ama artık evimizin içine girdiler” ifadelerini kullandı.

“Benim numaramı bulan bir kişi yarın beni, eşimi çocuklarımı bulacak zarar verecek. Bunları gözüme getirerek suç duyurusunu yaptık" ifadelerini kullandı.

“3-5 TANE MECZUP…”

Avukat Akçay Taşçı da, "Bizler de Elvan ailesi de bu ülkenin eşit hakları sahip yurttaşlarıyız. Bize yapılan hakaretler de suçtur. Bize yapılan tacizler de suçtur. Herhangi bir sosyal medya kullanıcısı siyasal iktidara bir şey söylediğinde yarım saat içerisinde nasıl tespit edildiğini, gözaltına alındığını, tutuklandığını biliyoruz. Biz de bir kez olsun bize hakaret edenlere karşı onun tespitini talep ediyoruz. Kanundaki karşılığının uygulanmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Avukat Deniz Özen ise, "Cezasızlık olduğu için 3-5 tane meczup Elvan ailesini arayıp hakaret etme, tehdit etme, alay etme hakkını bulabiliyor" dedi.

ATALAY’IN MESAJI OKUNDU

Basın toplantısında Gezi hükümlüsü ve milletvekilliği düşürülen Türkiye İşçi Partili (TİP) Can Atalay'ın da mesajı okundu.

Atalay, "Bu iktidar yalnızca gençlerin yaşam hakkını ellerinden almakla kalmadı. Aynı zamanda öldürdüğü çocuklardan siyasi kutuplaşma devşirmeye ve Berkin'in anısını kirletmeye çalıştı. Ancak gezi, yoksulluk, pahalılık ve baskı girdabında boğulan milyonların verdiği ilk büyük tepkiydi. Berkin 5 Ocak'ta 25 yaşına girecekti. Onun doğum günü Türkiye'de adalet isteyen herkesin özellikle de genç kardeşlerimizin mücadelesini simgeleyen bir gündür. Berkin'in ailesi, dostları ve bizler adalet talebimizi daha güçlü bir şekilde haykırmaya devam edeceğiz. Berkin'in ışığı bu karanlığı mutlaka dağıtacak" dedi.