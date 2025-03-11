Berkin Elvan ölüm yıldönümünde anıldı: 'Artık adalet istiyoruz!'
Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle ağır yaralanan ve 269 gün komada kaldıktan sonra, 15 yaşında 11 Mart 2014’te Şişli’deki Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybeden Berkin Elvan, ölümünün 11. yılında Feriköy Mezarlığı’nda düzenlenen törenle anıldı. Törene Elvan’ın ailesinin yanı sıra demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri, insan hakları savunucuları ve siyasi parti üyeleri katılarak destek verdi.
Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan, oğlunu kaybettikleri günden bu yana adalet mücadelesi verdiklerini vurgulayarak "2013'ten beri, sabırla, inatla adalet mücadelesi veriyoruz" dedi.
Baba Elvan, oğlunu vuran polis Fatih Dalgalı’nın ceza almasına rağmen tutuklanmamasına tepki göstererek adalet taleplerini yineledi.
"ARTIK YETER!"
Anne Gülsüm Elvan ise yargının bağımsız olduğu yönündeki söylemleri hatırlatarak yetkililere seslendi:
"Gerçekten bağımsızsa oğlumun katillerini yargılasınlar. Artık yeter, adaleti sağlayın!"
fotoğraflar:Vedat Arık
CAN ATALAY’DAN MESAJ
Cezaevinde bulunan Elvan ailesinin avukatı ve Hatay Milletvekili Can Atalay’ın anmaya gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Berkin’in acısı başka acılara neden olmasın. Onun anısı, adalet, kardeşlik ve özgürlük umudunu yaşatsın."
AİHM TÜRKİYE’Yİ MAHKÛM ETMİŞTİ
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu hakkında etkili bir soruşturma yürütülmediği gerekçesiyle Türkiye’yi mahkûm etmişti. Ancak, Türkiye’deki yargı makamları bu karara rağmen hâlâ harekete geçmiş değil.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li iki belediyeye operasyon
- Halk TV'de 'Rasim Ozan Kütahyalı' istifası
- Siyaset bilimcilerden çarpıcı değerlendirme
- 'Entegrasyon' anlaşmasının ayrıntıları ortaya çıktı
- İmamoğlu ile Erdoğan arasında dev fark!
- CHP'den ilk 'Gürsel Tekin' yorumu
- Zafer Algöz isyan etti: Oha diyorum, Allah vicdan versin
- SDG-Suriye anlaşmasına ilişkin ilk açıklama!
- Kırmızı kartın sebebi ortaya çıktı!
- ‘Günü geldiği zaman...'