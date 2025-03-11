Berkin Elvan ölüm yıldönümünde anıldı: 'Artık adalet istiyoruz!'

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle ağır yaralanan ve 269 gün komada kaldıktan sonra, 15 yaşında 11 Mart 2014’te Şişli’deki Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybeden Berkin Elvan, ölümünün 11. yılında Feriköy Mezarlığı’nda düzenlenen törenle anıldı. Törene Elvan’ın ailesinin yanı sıra demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri, insan hakları savunucuları ve siyasi parti üyeleri katılarak destek verdi.

Berkin Elvan ölüm yıldönümünde anıldı: 'Artık adalet istiyoruz!'
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Cumhuriyet/İstanbul
Yayınlanma: 11.03.2025 - 16:51

Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan, oğlunu kaybettikleri günden bu yana adalet mücadelesi verdiklerini vurgulayarak "2013'ten beri, sabırla, inatla adalet mücadelesi veriyoruz" dedi.

Baba Elvan, oğlunu vuran polis Fatih Dalgalı’nın ceza almasına rağmen tutuklanmamasına tepki göstererek adalet taleplerini yineledi.

"ARTIK YETER!"

Anne Gülsüm Elvan ise yargının bağımsız olduğu yönündeki söylemleri hatırlatarak yetkililere seslendi:

"Gerçekten bağımsızsa oğlumun katillerini yargılasınlar. Artık yeter, adaleti sağlayın!"

fotoğraflar:Vedat Arık

CAN ATALAY’DAN MESAJ

Cezaevinde bulunan Elvan ailesinin avukatı ve Hatay Milletvekili Can Atalay’ın anmaya gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Berkin’in acısı başka acılara neden olmasın. Onun anısı, adalet, kardeşlik ve özgürlük umudunu yaşatsın."

AİHM TÜRKİYE’Yİ MAHKÛM ETMİŞTİ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu hakkında etkili bir soruşturma yürütülmediği gerekçesiyle Türkiye’yi mahkûm etmişti. Ancak, Türkiye’deki yargı makamları bu karara rağmen hâlâ harekete geçmiş değil.


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