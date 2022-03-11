Berkin Elvan, ölümünün 8. yılında anılıyor: '15 yaşında hayattan kopardılar'

11 Mart 2022 Cuma, 11:26

İstanbul Okmeydanı’nda, Gezi direnişi eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğinin kafasına isabet etmesi sonucu aylarca komada kalan, 11 Mart 2014’te yaşamını yitiren Berkin Elvan, bugün ölümünün 8. yılında ailesi ve sevenleri tarafından anılıyor. Henüz 15 yaşındayken hayatını kaybeden Berkin, yaşasaydı bugün 23 yaşında olacaktı.

#BerkinElvan etiketi Twitter Türkiye gündeminde ilk sıralara yerleşirken; Berkin’in ailesi sosyal medyadan anma programını duyurdu.

Paylaşımda, "Berkin'imizi anıyoruz... Katledilişinin sekizinci yılında Berkin'imizi mezarı başında anıyoruz. Yer: İstanbul, Feriköy Mezarlığı. Tarih: 11 Mart Cuma. Saat: 14:30" ifadeleri yer aldı.

Berkinimiz'i anıyoruz....



Katledilişinin sekizinci yılında Berkinimiz'i mezarı başında anıyoruz.



Yer: İstanbul, Feriköy Mezarlığı



Tarih: 11 Mart Cuma



Saat: 14:30#BerkinElvan pic.twitter.com/Fu26ce5bm4 — Berkin Elvan (@Berkin_Elvan) March 10, 2022

"İKİ ELİM YAKANDA"

11 Mart 2014’te yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın, ölümünün 7. yılında konuşan anne Gülsüm Elvan, AKP mitinglerinde kendisini yuhalatan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “7 yıldır bu acıyı çektirdin bana. Bu annelerin, bu çocukların iki eli senin yakanda” diyerek seslenmişti.

"ASIL EMRİ VERENLER HAYATINA DEVAM EDİYOR"

Elvan'ın 7. ölüm yıl dönümü için düzenlenen anma etkinliğinde konuşan baba Sami Elvan ise “Asıl emri verenler, bir eli yağda bir eli balda ve beyaz çay içerek hayatını devam ettiriyor” ifadelerini kullanmıştı.

"UNUTTURMAYACAĞIZ"

Ölümünün 8. yılında anılan Berkin için sosyal medyadan da #BerkinElvan etiketiyle yüzlerce paylaşım yapıldı. Aralarında siyasilerin de bulunduğu pek çok isim 15 yaşındayken hayattan koparılan Berkin'i fotoğraflar ve şiirlerle andı.

İşte o paylaşımlardan bazıları...

Berkin'i 8 yıl önce kaybettik, unutmadık, unutturmayacağız!



Elbet çocukların sokaklarda özgürce koştuğu, hayallerinin gerçek olduğu günler geri gelecek…#BerkinElvan pic.twitter.com/jHj82xYMUM — Ali Mahir Başarır (@alimahir) March 11, 2022

#BerkinElvan

14 yaşında vuruldu!

15 yaşında toprağın koynuna girdi!

Adalet hala yerini bulmadı. Annesi ve Babası basın açıklamasındaki sözleri nedeniyle yargılanırken onu vuran hala görevinde..

Unutmadık! pic.twitter.com/HduXPtzLlw — Ali Haydar Hakverdi (@ahhakverdi) March 11, 2022

Bu ülkede 14 yaşında bir çocuk vuruldu, 15'inde hayata gözlerini yumdu. Çocuğunu kaybettiği yetmezmiş gibi aileye yapılmayan kalmadı.



Sen rahat uyu çocuk. Gün gelir bu ülkede adalet olur, mazlum zalimden hakkını alır…#BerkinElvan pic.twitter.com/afEDQBNjMk — Oğuz Kaan Salıcı (@oguzksalici) March 11, 2022

"Zaman yener; yıllar geçer; zaman turnalar, bulutlar gibi geçer. Bakarsın bir gün gidenler döner.

Ama dönmez hayat bilgisi dersinde ölü yazılan çocuklar…"#BerkinElvan

Özlemle... pic.twitter.com/ih4HrSPFiz — Musa Piroğlu (@musaproglu) March 10, 2022

DAVA SÜRECİ

Elvan ailesinin avukatları 25 Haziran 2013’te polislerle ilgili “kasten adam öldürme” suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı suçlamayı “zor yetkisine ilişkin sınırın aşılması” olarak değiştirerek kabul etti ve soruşturma başlattı.

Berkin Elvan, 11 Mart 2014 tarihinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Soruşturma 3,5 yıl sürdü ve 20 Aralık 2016’da bir çok kez savcı değiştikten sonra tamamlandı. Savcı iddianamesinde polis memuru Fatih Dalgalı’nın “olası kasıtla adam öldürmek” suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanık polis ise bugüne kadar görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını iddia etti.

23 Ocak 2019 tarihli duruşmada dosyaya ulaşan bilirkişi raporunda, Berkin Elvan’ın sanık polis tarafından yapılan atış neticesinde yaralanması “kuvvetle muhtemel” olarak değerlendirildi. Ancak sanık polisin tutuklanması yönündeki talepler reddedildi.

Mahkeme heyetinin sanık kusurunun tespit edilebilmesi için jandarmadan istediği bilirkişi raporunda görüntülerdeki polisin “asli kusurlu olduğu” belirtildi. Raporda ayrıca, Berkin Elvan’ın “yasadışı eylemlerde bulunan gösterici grubun olduğu alanda bulunarak kendi güvenliği ile ilgili gerekli özeni göstermediği” gerekçesiyle “tali kusurlu olduğu” öne sürüldü.

Davanın bir önceki, 19. duruşması 29 Ocak 2021’de yine İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. O duruşmada verdiği esas hakkındaki mütalaasında savcı, sanık polisin “Bilinçli taksirle ölüme neden olmak” suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaada sanık polis Fatih Dalgalı’nın savunmasına, soruşturma ve dava aşamasında dosyaya giren bilirkişi raporlarına yer verildi. Savcı bunların olayı aydınlatmaya yeterli olduğunu savunarak soruşturmanın derinleştirilmesine gerek olmadığını belirtti.

CEZASI ONANIRSA HAPSE GİRECEK

Karar duruşmasında sanık polis Fatih Dalgalı ise ölümden sorumlu olmadığını, yüzde 30’luk bir benzerlik yüzünden yargılandığını söyleyerek “Ben baştan beri devletime hizmet ettim, etmeye de devam edeceğim” dedi ve beraatini talep etti. Ancak mahkeme Fatih Dalgalı 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dalgalı’nın “kasten öldürme suçunu işlediğinin sabit olduğuna” hükmedildi.

Yurt dışına çıkışı yasaklanan Dalgalı, tutuklama kararı verilmediği için cezası Yargıtay tarafından onanırsa cezaevine girecek.