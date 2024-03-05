Berkin Elvan'ın annesi ile babası 6'ıncı kez hakim karşısında: Emri ben verdim diyen yargılanmıyor
Gezi Parkı eylemlerinde polisin attığı gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın annesi ile babasının, polisin yargılandığı dava sonrasındaki açıklamaları nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılandıkları dava bir kez daha ertelendi.
İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ile babası Sami Elvan ve avukatları katıldı.
Davanın hakimi ile savcısının değiştiği öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı vekili ise mazeret dilekçesi sunarak duruşmaya katılmadı.
“HAKLI DAVAMIZDA YARGILANIYORUZ”
Hakim ile savcının değişmesi nedeniyle yeniden beyanları sorulan anne Gülsüm Elvan, kendisinin hakarete uğradığını, ancak hakaret suçundan yargılandığını söyleyerek, kendisine edilen hakaretle ilgili bir işlem yapılmadığını belirtti.
Anne Elvan, beyanında, "Emri ben verdim diyen yargılanmıyor ben yargılanıyorum. Cumhurbaşkanı olması yargılanmasına engel mi? Olayda ben mağdur edildim, yargılanmam mağduriyetime neden olmaktadır, beraatımı istiyorum" dedi.
Baba Sami Elvan ise, mahkemedeki beyanında sözlerinin arkasında olduklarını belirterek, "Biz evladımızı kaybettik, haklı davamızda yargılanıyoruz. Ben haklıyım, beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.
DOSYA SAVCIYA GÖNDERİLDİ
Ara kararını açıklayan mahkeme, esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 10 Eylül'e erteledi.
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