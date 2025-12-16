İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, GAİN Medya Anonim Şirketi'ne yönelik "yasa dışı bahis ve örgüt kurma" suçlamalarıyla kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, şirketin yöneticileri Berkin Kaya, Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Aydın ve Barbaros Reşat Gülcan hakkında gözaltı kararı verildi. Peki, Berkin Kaya kimdir? Gain soruşturmasında gözaltına alınan Berkin Kaya nereli?

BERKİN KAYA KİMDİR?

Medya, inşaat, enerji, teknoloji ve yatırım gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren bir girişimci ve yapımcı olarak tanınan Berkin Kaya, 10 Ocak 1986 tarihinde İstanbul'un Şişli ilçesinde dünyaya gelmiştir. Aslen İstanbullu olan Kaya, 2025 yılı itibarıyla 39 yaşındadır.

Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Kaya, üniversite eğitimini iki farklı alanda tamamlamıştır. İlk olarak 2006 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Muhasebe Bölümü'nden mezun olmuştur.

BERKİN KAYA'NIN GAİN MEDYA'DAKİ ROLÜ

Soruşturmanın odak noktalarından biri olan Berkin Kaya'nın, GAİN Medya AŞ'nin yüzde 50 hissesini 11 Haziran 2024 tarihinde devraldığı belirtildi. Başsavcılık açıklamasında, bu devir öncesi ve sonrasındaki işlemlerin de inceleme altında olduğu kaydedildi.