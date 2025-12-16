Günlük Burç Yorumları: 17 Aralık Çarşamba Akrep Burcu Yorumu

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu
Duyguların görünür ve yoğun. Kendi ihtiyaçlarınla çevrenin beklentileri arasında net bir çizgi çekmek isteyebilirsin. Kişisel gücünü fark edeceğin bir süreç. Kendinle yüzleşmek seni daha da sağlamlaştırır.
