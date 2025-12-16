Cumhuriyet Gazetesi Logo
Günlük Burç Yorumları: 17 Aralık Çarşamba Terazi Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı İle Günlük Burç Yorumları

Günlük Burç Yorumları: 17 Aralık Çarşamba Terazi Burcu Yorumu

16.12.2025 15:46:00
Güncellenme:
Astrolog Bilge Aslı
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu

Maddi konular ve özdeğer duygusu ön planda. Sahip oldukların kadar, neye tutunduğunu da sorgulayabilirsin. Güven ihtiyacını başkalarına bağlamamaya çalış. Kendi değerini hatırladıkça dış koşullar rahatlar.